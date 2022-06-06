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Почти 60 млн рублей выделило государство на детскую оздоровительную кампанию

06 июня 2022 07:12
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Новости Беларуси. Почти 60 миллионов рублей из республиканского бюджета выделило государство на детскую оздоровительную кампанию. Летние лагеря уже приняли первых школьников. В общей сложности по стране их будет работать почти 6 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 60 млн рублей выделило государство на детскую оздоровительную кампанию-1

Но чтобы получить билет в незабываемое лето, необязательно уезжать за город. Только в Могилевской области будут работать 560 пришкольных лагерей, которые подготовили для своих воспитанников увлекательную программу на каждый день. Квесты, фотозоны из живых цветов, аквагрим, техноград и веселые старты. В 2022 году акцент в лагерях будут делать на патриотическое воспитание. Во время смены ребята отправятся на экскурсии по памятным местам и не только.

Почти 60 млн рублей выделило государство на детскую оздоровительную кампанию-4

Светлана Букачева, начальник оздоровительного лагеря дневного пребывания «Новый мир»:
В рамках патриотического воспитания подготовили экскурсии, экскурсии в военную часть (мы с ними постоянно сотрудничаем), в музеи нашего города, музей МВД, музей железнодорожников. То есть такая насыщенная большая программа.

Почти 60 млн рублей выделило государство на детскую оздоровительную кампанию-7

Андрей Заблоцкий, начальник главного управления образования Могилевского облисполкома:
И мы надеемся, что такая погода будет все лето, что детки отдохнут, оздоровятся, узнают много нового, проведут время с пользой. Могилевский регион планирует в этом году оздоровить порядка 44 тысяч.

Почти 60 млн рублей выделило государство на детскую оздоровительную кампанию-10

По всей области будет функционировать более семи сотен круглосуточных, дневных, палаточных и других видов лагерей, чтобы каждый ребенок за лето отдохнул, получил заряд бодрости и новых сил.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Светлана Букачева # Андрей Заблоцкий # Фотофакт

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