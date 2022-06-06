Почти 60 млн рублей выделило государство на детскую оздоровительную кампанию
Новости Беларуси. Почти 60 миллионов рублей из республиканского бюджета выделило государство на детскую оздоровительную кампанию. Летние лагеря уже приняли первых школьников. В общей сложности по стране их будет работать почти 6 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но чтобы получить билет в незабываемое лето, необязательно уезжать за город. Только в Могилевской области будут работать 560 пришкольных лагерей, которые подготовили для своих воспитанников увлекательную программу на каждый день. Квесты, фотозоны из живых цветов, аквагрим, техноград и веселые старты. В 2022 году акцент в лагерях будут делать на патриотическое воспитание. Во время смены ребята отправятся на экскурсии по памятным местам и не только.
Светлана Букачева, начальник оздоровительного лагеря дневного пребывания «Новый мир»:
В рамках патриотического воспитания подготовили экскурсии, экскурсии в военную часть (мы с ними постоянно сотрудничаем), в музеи нашего города, музей МВД, музей железнодорожников. То есть такая насыщенная большая программа.
Андрей Заблоцкий, начальник главного управления образования Могилевского облисполкома:
И мы надеемся, что такая погода будет все лето, что детки отдохнут, оздоровятся, узнают много нового, проведут время с пользой. Могилевский регион планирует в этом году оздоровить порядка 44 тысяч.
По всей области будет функционировать более семи сотен круглосуточных, дневных, палаточных и других видов лагерей, чтобы каждый ребенок за лето отдохнул, получил заряд бодрости и новых сил.