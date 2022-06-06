Меня на левой руке, сестрёнку за руку – и бегом через болота в лес. История бывшего узника концлагеря

О воспоминаниях в военное время узника Великой Отечественной войны в сюжете Марии Царикевич.

Новости Беларуси. В Узденском районе проживают два ветерана и 23 узника концентрационных лагерей, один из которых Иван Ермолаевич, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сегодня для него огромная боль вспоминать события Великой Отечественной войны, которые не покидают его память после десятков лет. И несмотря на то, что сегодня он ведет активную и насыщенную жизнь, воспоминания из прошлого, как осколки памяти, запечатлелись на века.

Великая Отечественная война застала годовалого Ивана Ермолаевича Любченко с двухлетней сестрой Катей и мамой под Витебском. Отец еще до войны ушел в армию, затем – фронт.

Иван Любченко, бывший узник концлагеря: Седые дети, они знали слово «расстрел». Не спали среди тишины седые дети войны [А. Балин – прим. ред.].

Иван Любченко:

Нам пришлось удирать из деревни с мамой вместе. Меня мама на руках, как детей носят на левой руке, а сестренку за руку. И бегом через болота в лес.

Полтора года в землянках. Далее был Витебский концентрационный лагерь. Позже Анцендорф на территории Австрии, затем – немецкий концентрационный Мельдорф.