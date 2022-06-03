«Хочу, чтобы больше было каких-то мероприятий». Что говорят дети, которые приехали в летний лагерь?

Новости Беларуси. Летняя оздоровительная кампания стартовала в Минской области. Торжественное открытие первой смены прошло в детских лагерях центрального региона. В области их свыше 1 000 с дневным и круглосуточным пребыванием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За сезон планируется оздоровить почти 63 тысячи детей. Работать оздоровительные лагеря будут в несколько смен. Фишкой 2022 года станут квесты и экскурсии, посвященные Году исторической памяти. К ребятам в гости будут приходить представители воинских частей и подразделений, военных комиссариатов. Так, в Минском районе в оздоровительном лагере «Белые Росы» на первую смену уже приехали 180 ребят. Для них подготовили огромное количество спортивных, творческих и интеллектуальных соревнований.

Дмитрий Сыса:

Буду стараться участвовать во всех мероприятиях, потому что мне очень нравится где-то участвовать. Это доставляет множество эмоций, улыбок. Я стремлюсь именно за этим.

Герман Кондауров:

Приезжаю в первый раз. Мне очень нравится атмосфера, у меня куча друзей. Всех не успел близко узнать.

Валерия Солонович:

Вчера мы рисовали плакат, на дискотеке были. Хочу, чтобы больше было каких-то мероприятий, но тоже было время в комнате посидеть, поиграть там.

Андрей Мышалов, директор детского оздоровительного лагеря «Белые Росы»:

Детишки маленькие. Они хотят активно заниматься. Я думаю, что здесь свежий воздух в первую очередь. В лагере каждый день проводим физкульт-минутки, зарядки. С детьми в течение дня помогают воспитатели, которых мы тоже отбирали. Выбирали студентов.

Андрей Савицкий, воспитатель детского оздоровительного лагеря «Белые Росы»:

Для меня это опыт с детьми. Знаете, когда утром просыпаешься, а тебе говорят: «Доброе утро!» Дарят сердечки: «Вот, Андрей Денисович, это вам». Это очень приятно, это тоже эмоции, навыки, коммуникация с детьми. И в целом это просто приятное воспоминание.