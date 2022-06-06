Минск в годы оккупации. В одной из школ города представили архивы Генеральной прокуратуры

Новости Беларуси. До конца 2022 года во всех столичных средних учреждениях образования появятся школьные музеи. Такая инициатива приурочена к Году исторической памяти, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ведется работа по созданию площадок, посвященных геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Эта тема нашла свое отражение и в новой экспозиции народного музея боевой славы в средней школе № 120. Здесь представлены фотографии, документы, воспоминания свидетелей тех событий. Также есть карта сожженных белорусских деревень. Материалы предоставлены прокуратурой Заводского района и взяты из архивов Генеральной прокуратуры. Всего школьный музей насчитывает свыше 1 500 экспонатов.

Елена Зубелевич, руководитель школьного музея средней школы № 120:

В экспозиции представлены документы, свидетельствующие о допросах, о гибели людей в лагере Тростенец. Экскурсии у нас проводят учащиеся, у нас работает кружок экскурсоводов. Во время открытия нашей экспозиции мы получили в подарок от прокурора Минска книгу «Геноцид белорусского народа». Она только вышла и сейчас находится в экспозиции нашего музея.

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:

Поисковая работа, работа по оформлению книг памяти. Сегодня ведется работа, чтобы в каждом учреждении образования были созданы музеи и музейные экспозиции. Помимо всего прочего, очень серьезная работа ведется совместно с прокуратурой города, и в 126 учреждениях образования сегодня открыты музейные экспозиции, посвященные геноциду белорусского народа.