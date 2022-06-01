«Захотелось самой попробовать». В Академии МВД началась смена военно-патриотического лагеря

Новости Беларуси. Стать курсантом на три недели. В Академии МВД стартовала смена военно-патриотического лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 июня милицейскую альма-матер с экскурсией посетили свыше 200 столичных школьников. Однако только 45 из них станут воспитанниками лагеря. Представители управления образования Советского района и Академии МВД для ребят подготовили насыщенную программу. За 18 дней они обучатся навыкам обращения с оружием, освоят азы криминалистики, подтянут физическую форму и дисциплину, окунутся в курсантский быт, а также посетят учебные полигоны вуза.

Людмила Лойко, директор средней школы №122 Минска:

Поскольку это новая форма, конечно, у ребят был особый интерес к этому. Попробовать себя в роли курсанта Академии на такой продолжительный промежуток времени – это очень интересно.

Александр Гаркун, ученик средней школы №148 Минска:

Я решил принять участие в этом лагере, потому что мне показалось очень интересным. Я хотел узнать что-то новое. Я вообще задумался о профессии, работать в спецподразделении «Алмаз».

Арина Давыденко, ученица средней школы №122 Минска:

Об этом лагере нам сообщил наш руководитель по военно-патриотической подготовке. Мне стало очень интересно. Тем более весной мои одноклассники его посещали и рассказывали, как там интересно, круто. Захотелось самой попробовать, мне в первую очередь интересна тема криминалистики, расследования. Также слышала, будет какая-то физическая подготовка, захотелось попробовать себя в этом.

Руслан Тесленко, заместитель начальника Академии МВД:

Это прежде всего патриотический лагерь. Мы хотели бы внимание основное уделить воспитанию подростков в парадигме «общество – государство – родина – человек». Его роль и готовность каждого гражданина сделать все от него зависящее необходимы для развития и процветания нашей родины. Конечно, если по итогам лагеря они для себя определятся или сделают решение, связанное с дальнейшей судьбой, в последующем поступят в Академию, конечно, мы будем этому рады.