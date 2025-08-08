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Хоккейной минское «Динамо» подписало пробные контракты с двумя нападающими

08 августа 2025 18:33
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Хоккейный клуб «Динамо-Минск» продолжает формировать состав в преддверии нового сезона, шанс проявить себя получили молодые нападающие Илья Лахнов и Дмитрий Хобян, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Оба игрока выступали за молодежную сборную Беларуси, а минувший сезон провели в «Динамо-Шиннике». Лахнов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате и набрал 34 балла. В плей-офф на его счету четыре встречи и одна заброшенная шайба. Илья уже принимал участие в предсезонных сборах «зубров». Хобян в регулярном сезоне МХЛ также провел 50 игр и набрал 37 очков. В плей-офф результативными действиями нападающий не отметился.

# Хоккей

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