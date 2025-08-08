Лазуткин: в Украине хотят за счёт Путина легитимизировать Зеленского

Григорий Азаренок, СТВ:

Интересно работает так называемая мировая пресса. Вчера перед брифингом Трампа было вброшено о том, что перед встречей с Путиным обязательно должна состояться встреча Путина и Зеленского. Им надо, чтобы вот марионетка Владимир Александрович встретился с актором, с человеком, который принимает решения, с Владимиром Путиным. Но затем вышел сам Трамп и сказал – нет. То есть мы видим, что мировая пресса так еще играет и против Трампа одновременно.

Андрей Лазуткин, политолог:

Ну, Трампа выбрали на выборах. Путина выбрали тоже на выборах. Кто выбрал Зеленского? Расскажите. Когда это было? Какой у него срок? Это первое. Второе. А вот эти дети с картонками, которые за американскую газету Time, за американский контроль, за американских контролеров выходили, они как, не против того, что Зеленский будет встречаться там с кем-то как президент? Может, у него там Майдан был недавно какой-то? Куда это все делось?

То есть нам хотят еще дополнительно за счет Путина легитимизировать Зеленского, я так понимаю, его посадить за стол, сказать: ну смотрите, один президент, второй президент и третий тоже президент, раз он сидит. Правильно? Дальше, если встреча такая трехсторонняя состоится, то, конечно, полностью повестка НАБУ и САП куда-то исчезает. Вот мы уже все обсуждаем следующий этап переговоров или конфликта.

Конечно, в интересах Зеленского и той группы, которая его все время двигала вперед, – это сохранение трехстороннего формата. Другой вопрос, что Путин четко сказал: если вы хотите каких-то встреч, это не просто мы с вами сели и посидели без какой-то предварительной повестки. Когда президенты встречаются, они пишут предварительно проекты соглашения. Эти проекты предварительно подписываются, парафируются, и потом уже на встрече происходит само подписание. То есть в таком рабочем формате – а что у вас, а что у нас – никто не договаривается. Если Зеленскому надо просто поскандалить, просто показать, что колобок, я ушел от бабушки, от дедушки, от Трампа, от фон дер Ляйен, а теперь уйду от Путина – так не будет. То есть его надо поставить в некую рамку соглашений.