Айтишники в погонах. Кто стоит на страже информационного пространства Беларуси?

Новости Беларуси. Техапгрейд армии продолжится. Этот вопрос держит на особом контроле глава государства. С участием Президента прошло совещание по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В эпоху глобальной цифровизации важно не забывать и о киберобороне. Эта задача в нашей стране возложена на одно из передовых подразделений – роту информационных технологий. За почти пять лет существования айтишники в погонах реализовали десятки проектов. Одна из разработок IT-роты – симулятор бронетранспортера. Эффективный тренажер сегодня знакомит экипаж с недавно поступившим в белорусскую армию БТР-82А.

Евгений Тушинский, оператор ПЭВМ роты информационных технологий Военной академии Беларуси:

Работали два человека и потратили на это месяц. Между ними распределялись задачи для визуальной части внешней составляющей машины и внутренней компоновки оборудования. Основные сложности, которые составляют в неографическрой части, это симуляция и полностью воспроизведение точных моделей работоспособности самого БТР. Еще одна разработка – тренажер бортового комплекса оборудования самолета Як-130. Воссозданная кабина пилота с необходимыми элементами теперь помогает сделать из обычных летчиков асов.

Владислав Шамрук, оператор ПЭВМ роты информационных технологий Военной академии Беларуси:

Внутри симулятора можно сымитировать какую-то неисправность, чтобы в будущем солдат мог находить данные неисправности и исправлять их. Все элементы виртуального самолета максимально приближены к действительности. Детали один в один как в штурмовике. Уникальная программа не только позволяет максимально качественно подготовить будущих авиаторов к реальному взлету. Это еще и экономия ресурсов: затраты на виртуальные тренировки сводятся к минимуму.

– Включаем питание, затем открываем защитную крышку справа и нажимаем запуск.

– Потом что мы делаем?

– Запускаем взлетно-силовую установку. Можем перейти на вкладку «двигатель».

Павел Чернявский, начальник группы интеллектуальных обучающих систем Военной академии Беларуси:

Основное предназначение роты информационных технологий – разработка специального программного обеспечения в интересах Вооруженных сил Республики Беларусь и других ведомств. Для обеспечения функционирования роты информационных технологий в Военной академии создана уникальная научно-исследовательская лаборатория информатизации. Рота информационных технологий уникальна. Ей нет аналогов как в нашей стране, так и за ее пределами. Попасть в число бойцов этого подразделения не так уже просто: конкурс на одно место до 18 человек. Всего в штате IT-роты 60 солдат-срочников.

Артем Черенков, оператор ПЭВМ роты информационных технологий Военной академии Беларуси:

До службы я работал в IT-аутсортинговой компании, занимался разработкой дизайна интерфейсов. В IT-роте я занимаюсь разработкой мобильных приложений, сайтов. Это также разработка презентаций и все, что касается моего профиля.

Валерий Тимашенок, оператор ПЭВМ роты информационных технологий Военной академии Беларуси:

Об армии изначально когда-то было мнение больше плохое, чем хорошее. Но на самом деле, придя сюда, я понял, что это достаточно хорошее место для проведения службы, тем более я прохожу службу, не отрываясь от рабочего графика. Сегодня отечественные предприятия самостоятельно производят широкую линейку современного вооружения: от стрелкового оружия и боеприпасов до беспилотных авиационных и ракетных комплексов. В планах завершить разработку гранатометного комплекса с тандемной многоцелевой гранатой и модернизировать танк Т-72Б. К слову, опытный образец последнего на уходящей неделе прошел свой первый экзамен у заказчика на Обуз-Лесновском полигоне.

Сегодня смело можно сказать: белорусский военно-промышленный комплекс прошел испытания и временем, и санкциями. В нынешних непростых условиях предприятия продолжают работать, расширяя линейку востребованной продукции оборонного значения. Президент Беларуси: вместе с Россией мы можем производить любые типы вооружения.

За последние годы мы вошли в двадцатку мировых экспортеров вооружения военной техники. Это подтверждает высокое качество и востребованность отечественной продукции. К тому же сегодня мы расширяем кооперацию с Россией.