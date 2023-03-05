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«Сын алкоголик, алкоголик невылечиваемый». Как участковые помогают справиться с насилием в семье

05 марта 2023 17:21
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Новости Беларуси. Об этой теме не принято и неприятно говорить вслух. Но от молчания становится еще хуже. Это домашнее насилие, жертвами которого в год становятся более 10 тысяч человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Временный приют пострадавшие могут найти в кризисных комнатах. Их в стране более сотни. Но многие случаи так и остаются внутри семьи. Сор же из избы не принято выносить. Чтобы вовремя реагировать, в Беларуси создают реестр фактов домашнего насилия. Он появится в 2024-м. Проект будет курировать МВД.  

«Сын алкоголик, алкоголик невылечиваемый». Как участковые помогают справиться с насилием в семье-1

Денис Алексеев, старший участковый инспектор милиции Фрунзенского РУВД Минска:  
Знаю всех практически граждан, которые живут, знаю всех граждан, состоящих на учете, с которыми необходимо работать, профилактировать.  

«Сын алкоголик, алкоголик невылечиваемый». Как участковые помогают справиться с насилием в семье-4

Не просто в лицо и по имени. Старшему участковому Денису Алексееву хорошо известны адреса и истории их жителей. Участковым инспектором работает более 15 лет. Большую часть – в звании старшего. И, главное, на одном и том же вверенном в его руки участке. Неудивительно, что в каждой квартире милиционера хорошо знают.  

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«Сын алкоголик, алкоголик невылечиваемый». Как участковые помогают справиться с насилием в семье-7

Александра Качан, корреспондент:  
Обычно своих подопечных милиция навещает в вечернее время. Как раз тогда, когда застолье в самом разгаре. Но сегодня мы сделаем исключение и навестим их в утренние часы, потому что самые главные вопросы нужно задавать, глядя в трезвые глаза.  

«Сын алкоголик, алкоголик невылечиваемый». Как участковые помогают справиться с насилием в семье-10

Денис Алексеев:  
Мы идем сейчас к семейному скандалисту, состоящему у нас на учете, злоупотребляющему спиртными напитками. От отца и матери неоднократно поступали жалобы, крик души.  

«Сын алкоголик, алкоголик невылечиваемый». Как участковые помогают справиться с насилием в семье-13

Этого мужчину участковый уже трижды направлял в ЛТП. Трудовую терапию прошел. Но с выпивкой так и не завязал. Во время нашего визита бравировал договором подряда. Устроился грузчиком. А до этого дыра в трудовом стаже более трех лет.  

«Сын алкоголик, алкоголик невылечиваемый». Как участковые помогают справиться с насилием в семье-16

Проблема одна – сын алкоголик, алкоголик невылечиваемый. Не хочет лечиться. 3,5 года не работает и через день, каждый день может поддавать.  

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В квартире устойчивый запах сигарет, да и с уборкой родителям помочь бы. Но вот сыновье плечо, такое необходимое престарелым, только по особым расценкам – за 200 грамм горячительного.  

«Сын алкоголик, алкоголик невылечиваемый». Как участковые помогают справиться с насилием в семье-19

– Могу чуть-чуть выпить. И только дома.  
– Смотрите, здесь отец стоит ваш. У него крик души, понимаете, мама плачет. Основная проблема – это вы. Вы и ваш алкоголь.  

«Сын алкоголик, алкоголик невылечиваемый». Как участковые помогают справиться с насилием в семье-22

По специальности слесарь-ремонтник. Когда-то работал. Но все перечеркнула дружба со спиртным.  

Я прекращаю уже. Вот, иду на работу.  

«Сын алкоголик, алкоголик невылечиваемый». Как участковые помогают справиться с насилием в семье-25

Безработный мужчина среднего возраста, злоупотребляющий. Таков социальный портрет домашнего тирана. У этих пожилых людей номер телефона участкового всегда под рукой. Ведь зачастую без помощи милиции не обойтись.  

«Сын алкоголик, алкоголик невылечиваемый». Как участковые помогают справиться с насилием в семье-28

Денис Алексеев:  
В пьяном виде он способен совершить и совершал и преступления, и правонарушения. Моя задача – не допустить совершения данных противоправных деяний.  

«Сын алкоголик, алкоголик невылечиваемый». Как участковые помогают справиться с насилием в семье-31

Вадим Аниперко, первый заместитель начальника – начальник милиции общественной безопасности Фрунзенского РУВД Минска:  
В отношении граждан, которые совершают домашнее насилие, конечно, они ставятся на учет, находятся у нас на учете. И здесь работаем с ними, начиная от регулярного посещения по месту жительства, так и проведения всего спектра комплекса профилактических мероприятий. Это и трудоустройство неработающих, совершающих домашнее насилие. Это и применение защитного предписания, обязывающего лицо, совершившее домашнее насилие, покинуть жилое помещение. Это и возбуждение уголовных дел превентивной направленности.  

«Сын алкоголик, алкоголик невылечиваемый». Как участковые помогают справиться с насилием в семье-34

Игорю 37. К прошлой жизни возвращаться и не думает. Потеря близких людей в один момент сломала молодого человека. Пристрастился к алкоголю. А сегодня совсем другая жизнь.  

«Сын алкоголик, алкоголик невылечиваемый». Как участковые помогают справиться с насилием в семье-37

Надежда Кашлач:  
Стал человеком. На работу устроился. И работает, и деньги не пропивает.  

Игорь Кашлач:  
В среднем получаю, ну, 1 200-1 300. Тут меня все устраивает: и не тяжелая такая работа, и оплата достойная.  

«Сын алкоголик, алкоголик невылечиваемый». Как участковые помогают справиться с насилием в семье-40

Чуть ли не каждый день участковый навещал семью, помог с лечением, трудоустройством. Быт наладился. И сегодня милиционер в этой семье – не просто гость.  

«Сын алкоголик, алкоголик невылечиваемый». Как участковые помогают справиться с насилием в семье-43

Надежда Кашлач:  
Он его добра поддержал. В ту трудную минуту, когда был запой. Я звонила, Анатольевич не отказал. Всегда помогал мне, приезжал. Физически ничего не делал, но морально разговаривал с ним. Он слушался его. Я очень благодарна. И надеюсь на будущее… Вы не думаете от нас уходить, с нашего участка?  
– Нет, не думаю.  
– Ну смотрите! Чтобы нас не бросали!  

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# Насилие # общество # Александр Качан # Денис Алексеев # Вадим Аниперко # Игорь Кашлач # Надежда Кашлач # Фотофакт

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