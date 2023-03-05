Мощь «Града» необъятна. На что способен потомок легендарной «Катюши»?

Новости Беларуси. Техапгрейд армии продолжится. Этот вопрос держит на особом контроле глава государства. С участием Президента прошло совещание по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Зенитно-ракетный комплекс «Оса». Его предназначение – защита от воздушных атак противника. Характеристики машины позволяют уничтожать крылатые ракеты, самолеты и вертолеты. История создания комплекса началась еще в начале 1960-х. Спустя годы кропотливой работы советских конструкторов «Оса» поступила на вооружение, после чего разлетелась в десятки стран мира, где до сих пор стоит на страже неба. Но конструкторская мысль не остановилась на первозданном образце. В Борисове работают над совершенствованием этого комплекса.

Дмитрий Ткаченко, ведущий специалист по управлению проектами 2566-го завода по ремонту радиоэлектронного вооружения:

Подверглось модификации шасси зенитно-ракетного комплекса. Используется сейчас современное отечественное базовое шасси МАЗа, что позволит [обеспечить – прим. ред.] эксплуатацию современного автомобильного шасси в наших условиях и своевременное обслуживание, ремонт. Второе – показатели по проходимости улучшены.

Конструкторы усовершенствовали и радиолокационные средства зенитно-ракетного комплекса. Теперь вероятность поражения воздушной цели возросла в разы. А возможность обнаружения противника в небе увеличилась до 50 километров. «Оса» нового поколения уже показала себя в деле: опытные пуски зенитно-управляемых ракет прошли успешно, сейчас на заводе приступили к серийному производству.

Дмитрий Ткаченко:

В настоящий момент мы модернизируем для иностранных заказчиков данный комплекс. В будущем, думаю, имеющиеся образцы, которые стоят на вооружении Вооруженных Сил Республики Беларусь, могут подвергнуться модернизации.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Реактивная система залпового огня «Град» продолжает активно применяться в большинстве военных конфликтов. В то же время это оружие уже на протяжении более 60 лет постоянно модернизируется. Среди новых конструкторских решений – более мощный двигатель.

Теперь даже при полном боевом снаряжении можно разогнаться. 400 лошадиных сил – машина чувствует себя уверенно даже на самой непроходимой местности. Конструкторы переработали также механизм горизонтирования и стабилизации.

Игорь Тумилович, начальник конструкторского отдела 2566-го завода по ремонту радиоэлектронного вооружения:

Это механизм, который позволяет выставить машину в условный ноль по отношению к горизонту. Зафиксировать артчасть, не давая ей раскачиваться во время стрельбы. Сейчас мы сделали так, что она фиксируется, отключаются влияние колес. То есть этих всех упругих деформаций сейчас не существует, и машина очень четко стоит, отрабатывает без каких-либо нареканий.

Реактивная система залпового огня «Град» также родом из Советского Союза. Ее предшественники – легендарные «Катюши» и «Андрюши», которые стали символами оружейной школы СССР. Мощь «Града» необъятная. Машина способна накрыть площадь почти в 50 тысяч квадратных метров. А это равносильно площади 20 футбольных полей. Белорусские конструкторы тщательно изучили зарубежный опыт модернизации. Доработанных моделей «Града» немало.

Игорь Тумилович:

Вроде как одноклассники, но если по такой же схеме, немножко по-другому расположены стеллажи. Если в нашем варианте они находятся под тентовой настройкой, подступ к стеллажам более приемлемый, нежели у украинского варианта. Уже в скором времени реактивную систему «Град» от борисовских конструкторов (теперь уже с приставкой «бел») поставят в Вооруженные Силы.