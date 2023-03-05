13 лет в каждодневном страхе. История женщины, которая спаслась от домашнего насилия

Новости Беларуси. Об этой теме не принято и неприятно говорить в слух. Но от молчания становится еще хуже. Это домашнее насилие, жертвами которого в год становятся более 10 тысяч человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Временный приют пострадавшие могут найти в кризисных комнатах. Их в стране более сотни. Но многие случаи так и остаются внутри семьи. Сор же из избы не принято выносить. Чтобы вовремя реагировать, в Беларуси создают реестр фактов домашнего насилия. Он появится в 2024-м. Проект будет курировать МВД. Александра Качан встретилась с теми, кто ощутил на себе буквально всю силу любви.

Эта хрупкая женщина в трудную минуту не сдалась. Да и как? Нужно поднимать двоих сыновей. Небольшая зарплата, комната в общежитии. Но сегодня все это второстепенно, главное – свобода и спокойствие, больше никакой боязни и побоев.

Я уходила на работу, приходила с работы. Всех кормила. Кормила его мать, кормила мужа, детей кормила. А он где-то находил деньги, выпивал. Ни денег не давала, ничего. А потом уже, со временем, начал руку поднимать последние несколько лет. «Сын алкоголик, алкоголик невылечиваемый». Как участковые помогают справиться с насилием в семье. 13 лет наша героиня жила в каждодневном страхе. Страхе за свою жизнь и детей. Муж постоянно пил, нигде не работал и бил. Уйти в никуда долго боялась. А сегодня понимает: надо было сделать этот шаг раньше.

Нередко жизненные ситуации толкают самих пострадавших бежать от преследований. Укрыться есть где. Для этого существуют кризисные комнаты. Весомое подспорье, когда идти просто некуда и не к кому. Информация о жильцах, адрес – всегда под грифом «секретно». «Мне сейчас не жалко его». Безработный сын силой отбирал пенсию у отца. Возбуждено уголовное дело.

Владимир Матвееня, психолог ТЦСОН Ленинского района Минска:

За восемь лет существования кризисной комнаты на базе территориального центра у нас нашли прибежище 260 человек. За последние два года проживала у нас 31 женщина, 24 несовершеннолетних и семь мужчин.

За время нахождения здесь пострадавшие успевают найти жилье, работу. Для нашей героини это стало островком спасения. Три месяца женщина с детьми провела в кризисной комнате. Долгие занятия с психологом, спокойная обстановка помогли прийти в себя. И начать жить с чистого листа. Правда, пришлось сменить телефоны – всю информацию о себе и детях женщина держит в тайне. Чтобы уже бывший муж не мог найти.

Я бы посоветовала не бояться. Несмотря даже, сколько детей – один, два, трое, четверо… Я столкнулась с несколькими женщина, пока жила в кризисной, и поняла, что люди помогут в любой ситуации. Один не останешься.