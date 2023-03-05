«Мне сейчас не жалко его». Безработный сын силой отбирал пенсию у отца. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Об этой теме не принято и неприятно говорить в слух. Но от молчания становится еще хуже. Это домашнее насилие, жертвами которого в год становятся более 10 тысяч человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Временный приют пострадавшие могут найти в кризисных комнатах. Их в стране более сотни. Но многие случаи так и остаются внутри семьи. Сор же из избы не принято выносить. Чтобы вовремя реагировать, в Беларуси создают реестр фактов домашнего насилия. Он появится в 2024-м. Проект будет курировать МВД. «Сын алкоголик, алкоголик невылечиваемый». Как участковые помогают справиться с насилием в семье.

Находятся и те, кто, не испытывая угрызений совести, готов сыграть на чужом горе. Заодно попытаться облить грязью правозащитников. Автор, конечно, остается за кадром – острым словцом кидаются в чатах. Вот он, очередной фейк. Якобы милиция забыла про свои обязанности. Бросив пенсионера один на один с сыном-тираном. Так ли это? В поисках правды мы лично отправились по этому адресу.

Могилев. Еще недавно в этом доме проживал 34-летний дебошир, который держал в страхе своего престарелого отца: забирал деньги и бил. Сейчас он в ЛТП. Уже в третий раз.

Под глаз как ударил мне. Бил ногами. И подруга била меня тоже. Он хотел меня убить вообще и зарезать. Мне сейчас не жалко его. Как он ко мне обращался, не жалко. Не жалею. «Папа, не трогай маму». Как спастись от домашнего насилия? История женщины, терпевшей 13 лет.

Работать молодой человек никогда не хотел. Жил на деньги отца, нередко отбирал зарплату силой. За спиной у горе-сына и срок за кражу, но взяться за ум не помогла и тюрьма. Сейчас в жизни могилевского пенсионера белая тихая полоса. А ведь раньше ему не хватало денег даже оплатить коммуналку, а иногда приходилось и голодать.

Дмитрий Даниленко, участковый инспектор Лениского РОВД Могилева:

Принято решение о возбуждении уголовного дела по статье истязание, 154-я Уголовного кодекса, за неоднократное причинение физической боли своему отцу.

Особо важно сегодня работать на упреждение – обнаружить потенциальную проблему. И весомый шаг в этом направлении уже в разработке. В Беларуси со следующего года будет действовать реестр информации МВД о фактах домашнего насилия.