Адыгейский, чечил, моцарелла – побывали в агрогородке Беларуси, который славится искусными сыроварами

В Краснопольском районе до России – рукой подать. Здесь можно удивиться народному строю, посмотреть спектакль, отведать форель и авторские сыры, испить родниковой воды и даже найти свое место силы. Отправляемся в далекий и удивительный регион с программой «Путевка BY».
Агрогородок Горы славится искусными сыроварами. Здесь всегда держали много коров. Однажды местные хозяйки решили направить молочные реки в перспективное русло. Азы кулинарного дела постигали у славгородских и чериковских мастеров. Здесь был даже свой кооператив и центр сыроварения с гастрономическими турами.
Читайте также:
Палужское водохранилище овеяно таинственной легендой – вот какой
Белоруска вернулась из Казахстана и в 50 лет окончила колледж! Познакомились с Людмилой Крапивницкой
Что посмотреть туристам в Краснополье и кто из знаменитых белорусов – уроженец района?
Сегодня можно отведать вкуснейшие деликатесы, а договорившись с феями, еще и получить аппетитный мастер-класс. Ирина Алексеенко по профессии – медик, сыроварение – любимое хобби. Этот полезный продукт можно считать диетическим. Кладезь витаминов и аминокислот.
Ирина Алексеенко, сыровар:
Мы, кстати, варим только из своего молочка. Я занимаюсь только адыгейскими сырами. Девочки наши уже освоили более 15 видов сыра – это и чечил, и моцарелла, и губернский сыр, и шеврики. Нас начали привлекать на такие мероприятия, как областные «Дожинки».
Подробнее смотрите в видео.