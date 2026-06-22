Адыгейский, чечил, моцарелла – побывали в агрогородке Беларуси, который славится искусными сыроварами

В Краснопольском районе до России – рукой подать. Здесь можно удивиться народному строю, посмотреть спектакль, отведать форель и авторские сыры, испить родниковой воды и даже найти свое место силы. Отправляемся в далекий и удивительный регион с программой «Путевка BY».

Сегодня можно отведать вкуснейшие деликатесы, а договорившись с феями, еще и получить аппетитный мастер-класс. Ирина Алексеенко по профессии – медик, сыроварение – любимое хобби. Этот полезный продукт можно считать диетическим. Кладезь витаминов и аминокислот.