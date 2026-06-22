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Адыгейский, чечил, моцарелла – побывали в агрогородке Беларуси, который славится искусными сыроварами

22 июня 2026 14:32
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В Краснопольском районе до России – рукой подать. Здесь можно удивиться народному строю, посмотреть спектакль, отведать форель и авторские сыры, испить родниковой воды и даже найти свое место силы. Отправляемся в далекий и удивительный регион с программой «Путевка BY».

Адыгейский, чечил, моцарелла – побывали в агрогородке Беларуси, который славится искусными сыроварами-2

Агрогородок Горы славится искусными сыроварами. Здесь всегда держали много коров. Однажды местные хозяйки решили направить молочные реки в перспективное русло. Азы кулинарного дела постигали у славгородских и чериковских мастеров. Здесь был даже свой кооператив и центр сыроварения с гастрономическими турами. 

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Адыгейский, чечил, моцарелла – побывали в агрогородке Беларуси, который славится искусными сыроварами-4

Сегодня можно отведать вкуснейшие деликатесы, а договорившись с феями, еще и получить аппетитный мастер-класс. Ирина Алексеенко по профессии – медик, сыроварение – любимое хобби. Этот полезный продукт можно считать диетическим. Кладезь витаминов и аминокислот.

Адыгейский, чечил, моцарелла – побывали в агрогородке Беларуси, который славится искусными сыроварами-6

Ирина Алексеенко, сыровар:
Мы, кстати, варим только из своего молочка. Я занимаюсь только адыгейскими сырами. Девочки наши уже освоили более 15 видов сыра – это и чечил, и моцарелла, и губернский сыр, и шеврики. Нас начали привлекать на такие мероприятия, как областные «Дожинки».

Подробнее смотрите в видео.

# Еда # Туризм # Белорусский сыр # Анастасия Макеева

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