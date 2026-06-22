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Что посмотреть туристам в Краснополье и кто из знаменитых белорусов – уроженец района?

22 июня 2026 15:07
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В Краснопольском районе до России – рукой подать. Здесь можно удивиться народному строю, посмотреть спектакль, отведать форель и авторские сыры, испить родниковой воды и даже найти свое место силы. Отправляемся в далекий и удивительный регион с программой «Путевка BY».

Что посмотреть туристам в Краснополье и кто из знаменитых белорусов – уроженец района?-2

Светлана Сазонова, заведующий сектором культуры Краснопольского райисполкома:
Наш Дом культуры – это вообще очень историческое здание, стоит на фундаменте православной церкви, а через дорогу, где музей, там был поповский дом. До сих пор существует такая легенда, что между церковью и поповским домом был подземный ход.

Что посмотреть туристам в Краснополье и кто из знаменитых белорусов – уроженец района?-4

Район маленький, да удаленький! Календарь богат на события. На Краснопольщине проходит 14 крупных праздников и фестивалей. Они посвящены народным песням и промыслам, театру и поэзии, креативной молодежи. Славные традиции сохраняют и приумножают. И если вы хотели закружить в белорусских танцах, поучаствовать в обрядах, посидеть за кроснами или гончарным кругом – вам точно сюда! 

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Что посмотреть туристам в Краснополье и кто из знаменитых белорусов – уроженец района?-6

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Знаковый фестиваль – «Краснапольскi глечык». Он объединяет мастеров, ремесленников. Расскажите, какими мастерами славится ваш район.

Светлана Сазонова:
Мало того что мы развиваем традиционные ремесла – глина, ткачество, ежегодно новые виды ремесел наши мастера постигают. Это изготовление ватной игрушки, изделий из талаша. Фестиваль проходит в августе, он региональный. 

Кроме мастер-классов, особенностью фестиваля является то, что ежегодно тут проходит научно-практическая конференция, где маститые мастера делятся своим опытом. В августе проходит еще фестиваль народной фольклорной песни, называется «Песня мацi і сёння жыве». У нас шесть народных коллективов. 

Что посмотреть туристам в Краснополье и кто из знаменитых белорусов – уроженец района?-8

Анастасия Макеева:
А кто из ваших самых известных земляков? 

Светлана Сазонова:
Основатели театра – братья Шашалевичи, Алексей Пысин, политические деятели – Анатолий Калинин, Сергей Сыранков, Игорь Марзалюк.

Подробнее смотрите в видео.

# Туризм # Достопримечательности Беларуси # Анастасия Макеева

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