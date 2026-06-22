Минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне прошла в Жодино

22 июня, в унисон со всей страной, Жодино замерло в минуте молчания. Ветераны труда, молодежь, руководство города и Минской области... В пронзительной тишине – боль и общая гордость за освободителей, победителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Метроном отсчитывает секунды, эхом отдаваясь в сердцах каждого. Потомки Великой Победы собрались у монумента в честь матери-патриотки Анастасии Куприяновой. Шесть бронзовых фигур застыли в трогательной сцене: мать провожает пятерых сыновей на фронт. И домой они никогда не вернутся…

Татьяна Навроцкая, председатель Совета ветеранов Жодинской городской ветеранской организации: Они завоевали нам мир, они завоевали нам победу, они дали нам возможность трудиться, работать на благо Родины. В Жодинской городской организации ветеранов пять участников Великой Отечественной войны. Пять участников, из которых одной 103 года, второй 100 лет, двум по 99 и один еще помоложе, ему 89.

Иван Бектимиров, учащийся средней школы №2 Жодино:

Эта тема всегда будет актуальна и ее надо всегда чтить, ведь это наша история, наша история, слава того, что мы показали свое мужество, отважность, героизм и показали, что мы не сдадимся врагу, мы будем стоять достойно и будем отстаивать свою честь.

У памятника в честь матери-патриотки Анастасии Куприяновой сотни горожан склонили головы, отдавая дань уважения тем, кто погиб в годы войны.