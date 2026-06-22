В Борисове реконструируют инфекционную больницу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Учреждение межрегиональное и является опорной клиникой для многих районов.

Здание, построенное в 1990-х годах, требует капитального ремонта. Планируется полная замена коммуникаций и стеновых панелей, а также усиление несущих конструкций. В современном стационаре разместят приемное отделение, реанимацию, а также инфекционные блоки, где будут оказывать помощь в новых условиях. В отдельных корпусах разместят рентген и КТ кабинеты. Будут работать детская и взрослая поликлиники, которые помогут разгрузить другие учреждения здравоохранения и обеспечить доступность медицинских услуг.

Александр Дрозд, главный врач Борисовской центральной районной больницы:

Учитывая потребность города в амбулаторной помощи и разрастание рядом лежащего района (где в том числе многодетные семьи получили жилье, построились), было принято решение о реконструкции этой больницы.

Материально-техническая база Борисовского района стремительно совершенствуется. В последние годы были отремонтированы ФАПы и амбулатории в сельской местности. На очереди – ввод в эксплуатацию станции переливания крови.