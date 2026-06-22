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Новости по тегу #Белорусский сыр

Адыгейский, чечил, моцарелла – побывали в агрогородке Беларуси, который славится искусными сыроварами
22 июня 2026 14:32

Адыгейский, чечил, моцарелла – побывали в агрогородке Беларуси, который славится искусными сыроварами

Сырный рай в Мядельском районе! Семья белорусов построила сыроварню и варит очень необычные виды – посмотрите
09 февраля 2026 15:56

Сырный рай в Мядельском районе! Семья белорусов построила сыроварню и варит очень необычные виды – посмотрите

Как пандемия вдохновила на создание уникальных продуктов? Рассказала сыровар
07 октября 2024 11:58

Как пандемия вдохновила на создание уникальных продуктов? Рассказала сыровар

«В моём хозяйстве нет быков, нет мужчин». Женщина переехала в Стародорожский район, чтобы готовить сыр
13 октября 2020 15:09

«В моём хозяйстве нет быков, нет мужчин». Женщина переехала в Стародорожский район, чтобы готовить сыр

В Слуцке сделали сыр размером с колесо грузовика
13 октября 2019 20:03

В Слуцке сделали сыр размером с колесо грузовика

Без специфического запаха и пригодное даже для аллергиков. Под Борисовом будут производить овечий сыр и молоко
10 октября 2019 19:49

Без специфического запаха и пригодное даже для аллергиков. Под Борисовом будут производить овечий сыр и молоко

В рамках российской выставки продуктов питания «Продэкспо – 2017» высокие награды получила компания «Беловежские сыры»
25 февраля 2017 13:31

В рамках российской выставки продуктов питания «Продэкспо – 2017» высокие награды получила компания «Беловежские сыры»