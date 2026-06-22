Новости по тегу #Белорусский сыр

Здесь всегда держали много коров. Однажды местные хозяйки решили направить молочные реки в перспективное русло.
На домашней мануфактуре были настоящие эксперты по сыроделию – французы, а также норвежцы и американцы. Иностранные гости дают высокую оценку белорусскому продукту и говорят, что они максимально соответствуют оригинальному маасдаму, пармезану, чеддеру и другим известным сортам.
Белоруска презентовала сыры собственного производства на международном гастрономическом фестивале «Terra Madre», который проходил с 26 по 30 сентября в парке Дора в Турине.
09 октября 2026 21:15
09 октября 2026 21:07
09 октября 2026 19:51
09 октября 2026 19:50
09 октября 2026 19:29
09 октября 2026 19:15
09 октября 2026 17:57
09 октября 2026 17:52