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Живая память: участники «Поезда Памяти» заложили аллею в Брестской крепости

22 июня 2026 13:47
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Живая память Брестской крепости. На территории Кобринского укрепления, где строится Республиканский центр патриотического воспитания молодежи, появилась аллея. 16 лип высадили участники проекта «Поезд Памяти». Для ребят это шанс оставить свой след на героической земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Живая память: участники «Поезда Памяти» заложили аллею в Брестской крепости-2

Место выбрано неслучайно. Центр возводится там, где в июне 41-го шли ожесточенные бои. Указом Президента объекту присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки. Участники заложили аллею в честь 85-летия начала Великой Отечественной войны. 

Живая память: участники «Поезда Памяти» заложили аллею в Брестской крепости-4

Алиса Ардоуин, участница проекта «Поезд Памяти» (Франция):
Для меня символизирует то, что я оставлю частичку своей страны, частичку себя и то, что меня будет как-то связывать вот это место. И в целом история будет меня как-то связывать. Я смогу что-то рассказать своим детям. 

Живая память: участники «Поезда Памяти» заложили аллею в Брестской крепости-6

Александр Акоронко, участник проекта «Поезд Памяти» (Казахстан):
Хочется, чтобы все мы были патриотами, все уважали прошлое, которое наши деды совершали, умирали за нас, за нашу свободу, спокойную жизнь под мирным небом. Хочется, чтобы все это помнили и не забывали.

Культурно-образовательный патриотический проект «Поезд Памяти» в 2026 году объединил 200 школьников. За две недели они посетят 13 союзных городов, а 3 июля финишируют в Минске – в День Независимости Беларуси. Участники присоединятся к главным государственным торжествам.

# Великая Отечественная война # Молодежь Беларуси

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