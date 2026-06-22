Белоруска вернулась из Казахстана и в 50 лет окончила колледж! Познакомились с Людмилой Крапивницкой

В Краснопольском районе до России – рукой подать. Здесь можно удивиться народному строю, посмотреть спектакль, отведать форель и авторские сыры, испить родниковой воды и даже найти свое место силы. Отправляемся в далекий и удивительный регион с программой «Путевка BY».

В этно-тур отправляемся в Яновский сельский дом культуры. Здесь можно открыть сундук из прошлого. Вы только посмотрите на эти рушники! Кажется, мастерицы собрали в них все полевые цветы. Как наши предки ткали и готовили приданое, как справлялись по хозяйству, какие использовали предметы быта, как готовили в печи и воспитывали детей – обо всем расскажут на экскурсии в стилизованной белорусской хатке. Живой интерактив впечатлит.

До России здесь – рукой подать. Приграничье нашло свое отражение и в народном костюме. Краснопольский строй – один из самых эффектных в стародавнем гардеробе.

Яновка славится изделиями из листьев кукурузного початка – талаша. Мастерицы, как волшебницы, могут создать все! От подставок под горячее, венков и шляпок до кукол, панно и даже сюжетных композиций. Эти сценки – зеркало сельской жизни и калейдоскоп народных праздников. Количество деталей и персонажей удивит. Каждый придумает свою историю. От Колядок до Троицы и Купалья. Натуральный материал – безграничное поле для фантазии, фактурный, необыкновенный, доступный, прочный и долговечный. Что посмотреть туристам в Краснополье и кто из знаменитых белорусов – уроженец района? Читайте далее.

Людмила Крапивницкая, культорганизатор Яновского сельского Дома культуры:

Отец мой родом из Луганска, там везде кукуруза. Родители переехали и жили в Казахстане. В Казахстане тоже кукурузы достаточно много. И отец делал нам разных кукол, животных. А когда мы стали заниматься с Тамарой Викторовной, заведующей сельским клубом, зашло такое вдохновение – попробовали, загорелись. Также мы стали привлекать детей. Затем потянулась молодежь к нам, и уже достаточно людей пожилого возраста. Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Действительно, очень интересно рассматривать, потому что сюжеты наши, белорусские. Здесь у вас и жнеи, и косцы. Людмила Крапивницкая:

О сельской жизни рассказывают вот такие статуэточки. Она кормит своих петушков. Или вот девочка, косичку можно рассмотреть, что она сидит на стоге, какие цветочки она собрала. А здесь – свадьба, и мама принесла хлеб-соль невесте, невеста что-то пригорюнилась...

Людмила Крапивницкая жила в Казахстане и работала кондитером. Когда ее мама заболела, она захотела вернуться в родной Краснопольский район. Дети поддержали и переехали в Беларусь. Жизнь поменялась на 180 градусов! Чтобы работать в культуре, Людмила Викторовна поступила в Могилевский колледж искусств и в 50 лет закончила его с красным дипломом! Учиться и правда никогда не поздно. Сейчас талантливая мастерица ведет кружок и создает восхитительные работы.