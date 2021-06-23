«А мы будем жить». Григорий Азарёнок выделил главные моменты выступления Александра Лукашенко у Брестской крепости

Новости Беларуси. Речь Президента у стен легендарной Брестской крепости в день 80-летия начала Великой Отечественной войны потрясла многих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ней глава государства подчеркнул преемственность с великим поколением победителей и решимость противостоять новым вызовам и угрозам. Ведь сейчас, как и в начале 40-х, мы противостоим объединенной Европе. Слова главы государства обсуждают эксперты, политологи, философы, журналисты. Авторский взгляд Григория Азаренка в программе «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

История вершится великими личностями, а уничтожается пигмеями. Вчера в Брестской крепости мы наблюдали историческое действо. Новый блицкриг остановлен там же, где и 80 лет назад. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Это «Тайные пружины политики 2.0». Григорий Азаренок:

Либеральный безумец Фукуяма в начале 90-х провозгласил конец истории. Он заявил, что перед мощью Запада пали все. Что после краха Советского Союза никто не сможет поднять знамя борьбы за свободу, за устройство мира по лекалам справедливости, человечности, братства, а не бездушным, человеконенавистническим западным алгоритмам. Но уже через несколько лет на мировую арену вышел Александр Лукашенко.

Григорий Азаренок:

Наш Президент вспомнил слова, начертанные на стене Брестской крепости. «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина». Защитники бились с нацистской армадой даже тогда, когда враги приближались к Смоленску.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Захватчики, а против Советского Союза воевала почти вся Европа, не понимали тогда, почему даже в самых отчаянных ситуациях советский солдат не сдавался. Как вообще он смог выстоять и победить. Так же сегодня нас не понимают потомки тех, кто в 40-е шел по белорусской земле на Москву, жгли дома и уничтожали людей. Недоумевают: почему мы все еще существуем на этой земле как государство?

Григорий Азаренок:

Да, им не дано понять. Они вложили колоссальные средства, привлекли лучших специалистов, задействовали эффективные разведки. Они сносили государство за государством, подчиняя целые народы. А тут, в центре Европы, они проиграли. Они не понимают, почему. Ведь все было просчитано. Осечки быть не могло. Но небольшая Беларусь, скромная по своим природным ресурсам и материальным богатствам, выстояла и победила. Потому что нематериальные факторы играют главную роль в противостоянии. Воля лидера и народное единство – вот что побороло блицкриг XXI века.

Григорий Азаренок:

Но на этой неделе Запад окончательно сбросил с себя маски. Фиговый листок либерализма уже не скрывает свастики. Drang nach Osten они объявили именно в канун 22 июня. Они стали новым коллективным Гитлером, и они снова жаждут голода и смертей славян. Александр Лукашенко: это что, символизм? Ночью 22 июня ввели санкции против наших людей, история ничему их не научила Григорий Азаренок:

Под лживой личиной демократии они возрождают свой нацистский рейх. Сколько было дано сладкоголосых обещаний Горбачеву? Он подарил им всю Восточную Европу. И затем они реализовали план «Барбаросса». Оккупировали страны, выкачали из них ресурсы, провели деиндустриализацию. Везде, кроме Беларуси, которая держится, как и Брестская крепость 80 лет назад.

Александр Лукашенко: не надо нас убаюкивать историями про оборонительные учения и миролюбие НАТО. Мы этого наелись с 41-го Григорий Азаренок:

Хозяева мировых денег жаждут войны. Им нужны новые ресурсы. Им, как вампирам, нужна новая кровь для выживания. Они устраивают одну провокацию за другой. Чего только стоит сегодняшняя выходка британского корабля? Президент Беларуси их предупредил.

Александр Лукашенко:

Информационная травля ожидаемых результатов не принесла. Сейчас мы держим экономический удар. Хотелось бы знать, что дальше? Интервенция? Забудьте, успокойтесь. Дорого она вам обойдется. Григорий Азаренок:

Но был один фрагмент в речи нашего лидера. Он не связан с политикой напрямую, поэтому его не заметили. Но, на мой, взгляд он ключевой. Президент сказал, почему мы выстоим и победим.

Александр Лукашенко:

Помните, белорусы: не только то, что мы говорим, но даже то, что мы думаем, они видят там, с небес, и слышат. Помните об этом. Я сегодня это говорю вам, понимая, что они нас слышат. Они должны понимать, что не зря погибли. Это святое воинство и сегодня помогает нам беречь родную Беларусь. Помогает прежде всего примером несгибаемой стойкости, мужества и самоотверженности, проявленных в годы Великой Отечественной войны.