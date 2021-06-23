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Стоит ли резко бросать курить во время беременности? Разрушаем популярный миф

23 июня 2021 14:54
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Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Приходилось ли вам консультировать беременных женщин, лечить их? И вот эта фраза: нельзя резко бросать, это тоже вредно во время беременности, мол, если я уже в положении – категорически нельзя уже бросать.

Стоит ли резко бросать курить во время беременности? Разрушаем популярный миф-1

Александр Машевский, врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор:
Это, конечно, миф. Потому что беременной женщине курить категорически противопоказано, категорически. Потому что она, во-первых, не только свой организм разрушает, но разрушает и плод свой. В результате может родиться мутант, урод и кто хотите. Поэтому женщина должна прекрасно понимать: если она даже курила, беременность – это как знак «стоп», прекратить немедленно и навсегда. Кроме того, часть канцерогенов, табачного дыма через организм женщины поступит при кормлении ребенка, и никуда от этого не деться. Поэтому очень важно, чтобы женщины вообще не курили.

Стоит ли резко бросать курить во время беременности? Разрушаем популярный миф-4

Валентин Толкачев, представитель белорусской общественной организации «Трезвенность – Оптималист» им. А. Г. Шичко:
Табак – главная причины выкидышей, вероятность смерти новорожденных – в два-три раза выше.

Ольга Бурлакова: 
Я надеюсь, что мы всех напугали. Вообще женщины, которые продолжают курить во время беременности – я не представляю, что это за женщины. Потому что токсикоз, когда ты вообще не можешь никаких запахов переносить, ничего есть, пить, а тут – запах сигарет. Мне хотелось просто убить всех вокруг, кто курит, когда я была в положении. Это было невыносимо.

Стоит ли резко бросать курить во время беременности? Разрушаем популярный миф-7

Мария Халчанская, бросила курить:
Мне кажется, это вообще такая страшная картинка: девушка стоит беременная, с большим животом, и, не дай бог, пиво и сигарета. Это какое-то из ряда вон выходящее.

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# Курение # общество # Александр Машевский # Валентин Толкачев # Мария Халчанская # Ольга Бурлакова # Фотофакт

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