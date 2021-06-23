Стоит ли резко бросать курить во время беременности? Разрушаем популярный миф

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Приходилось ли вам консультировать беременных женщин, лечить их? И вот эта фраза: нельзя резко бросать, это тоже вредно во время беременности, мол, если я уже в положении – категорически нельзя уже бросать.

Александр Машевский, врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор:

Это, конечно, миф. Потому что беременной женщине курить категорически противопоказано, категорически. Потому что она, во-первых, не только свой организм разрушает, но разрушает и плод свой. В результате может родиться мутант, урод и кто хотите. Поэтому женщина должна прекрасно понимать: если она даже курила, беременность – это как знак «стоп», прекратить немедленно и навсегда. Кроме того, часть канцерогенов, табачного дыма через организм женщины поступит при кормлении ребенка, и никуда от этого не деться. Поэтому очень важно, чтобы женщины вообще не курили.