Стоит ли резко бросать курить во время беременности? Разрушаем популярный миф
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Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Приходилось ли вам консультировать беременных женщин, лечить их? И вот эта фраза: нельзя резко бросать, это тоже вредно во время беременности, мол, если я уже в положении – категорически нельзя уже бросать.
Александр Машевский, врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор:
Это, конечно, миф. Потому что беременной женщине курить категорически противопоказано, категорически. Потому что она, во-первых, не только свой организм разрушает, но разрушает и плод свой. В результате может родиться мутант, урод и кто хотите. Поэтому женщина должна прекрасно понимать: если она даже курила, беременность – это как знак «стоп», прекратить немедленно и навсегда. Кроме того, часть канцерогенов, табачного дыма через организм женщины поступит при кормлении ребенка, и никуда от этого не деться. Поэтому очень важно, чтобы женщины вообще не курили.
Валентин Толкачев, представитель белорусской общественной организации «Трезвенность – Оптималист» им. А. Г. Шичко:
Табак – главная причины выкидышей, вероятность смерти новорожденных – в два-три раза выше.
Ольга Бурлакова:
Я надеюсь, что мы всех напугали. Вообще женщины, которые продолжают курить во время беременности – я не представляю, что это за женщины. Потому что токсикоз, когда ты вообще не можешь никаких запахов переносить, ничего есть, пить, а тут – запах сигарет. Мне хотелось просто убить всех вокруг, кто курит, когда я была в положении. Это было невыносимо.