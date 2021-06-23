Электронные сигареты и жевательные табаки: стоит ли пробовать, если хочешь бросить курить

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Что касается IQOS, жевательных табаков, снюса того же самого – какой вред наносят они по сравнению с сигаретами обычными?

Александр Машевский, врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор:

На иммунную систему – в первую очередь. Иван Коноразов, врач психиатр-нарколог, директор медицинского центра:

Если говорить про жевательные табаки все эти и так далее, насваи – у нас в республике не было таких исследований. Но эти исследования были проведены в странах Средней Азии. Там было доказано четко, что, по-моему, в 2,5 раза увеличилось развитие онкологических заболеваний ротовой полости, то есть губ, языка и так далее. Плюс ко всему, если говорить про промышленное производство жевательных табаков, то там в меньшей степени риски развития других заболеваний, таких как кишечная инфекция и так далее, к которым приводят насваи, изготовленные в каких-то кустарных условиях. То есть там еще и развитие различных кишечных заболеваний, язва желудка – там просто кошмар и страх. В отношении этих электронных систем доставки никотина, IQOS и все прочие. Из моей практики: люди, переходящие на эти электронные системы доставки никотина, изначально мотивируют себя, что полный отказ от потребления табака. Но процентов, наверное, 90 %, если не больше, начинают перемежать употребление электронной сигареты, где-то сигаретку обычную, потом опять электронную сигарету. Таким образом они выходят на большее употребление никотина и различных канцерогенных веществ.