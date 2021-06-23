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Ребёнок часто становится заложником сложной ситуации. Как инспекция по делам несовершеннолетних помогает детям и родителям?

23 июня 2021 14:54
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Найти подход к каждому ребенку и постараться стать ему другом. Вот основная задача инспектора по делам несовершеннолетних. Чаще всего подростки рассказывают друзьям о своих тайнах и о мотивах, которые подталкивают их на совершение противоправных действий.

Ребёнок часто становится заложником сложной ситуации. Как инспекция по делам несовершеннолетних помогает детям и родителям?-1

Сергей Самонов, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Первомайского РУВД г. Минска:
Инспекция по делам несовершеннолетних занимается профилактикой правонарушений. В основном часто совершаемые правонарушения – это распитие слабоалкогольных, алкогольных напитков в общественном месте, совершение мелкого хулиганства. Инспекция курирует несовершеннолетних, которые когда-то оступились. То есть совершили административное правонарушение.

Кристина – участковый инспектор по делам несовершеннолетних. Признается, что работа в органах внутренних дел – мечта детства. А работа с детьми крайне ответственна в любой сфере, ведь об их психологическом состоянии трудно узнать.

Ребёнок часто становится заложником сложной ситуации. Как инспекция по делам несовершеннолетних помогает детям и родителям?-4

Кристина Батуро, участковый инспектор по делам несовершеннолетних Первомайского РУВД г. Минска:
Инспектор по делам несовершеннолетних в первую очередь должен в подростке рассмотреть ребенка. Ребенка, который, как правило, становится заложником какой-либо сложной жизненной ситуации.

Ребёнок часто становится заложником сложной ситуации. Как инспекция по делам несовершеннолетних помогает детям и родителям?-7

Сергей Самонов:
Среди несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, большой процент тех, кто единожды оступился и, благодаря инспекторам, где-то понял, что он действительно когда-то совершил ошибку.

Особую озабоченность правоохранительных органов вызывают так называемые антиобщественные преступления. К ним можно отнести хулиганство. Кроме того, бич современности – употребление, хранение и распространение наркотических веществ. Погнавшись за легкими деньгами, подростки часто рушат свое будущее, а возраст таких юных правонарушителей – 13-15 лет.

Ребёнок часто становится заложником сложной ситуации. Как инспекция по делам несовершеннолетних помогает детям и родителям?-10

Кристина Батуро:
Приходилось столкнуться с таким случаем, как поиски малолетнего ребенка. Ребенку было 12 лет, ушел из дома. Поступило сообщение от мамы о необходимости помощи в поиске данного ребенка. Были предприняты инспекцией по делам несовершеннолетних все силы для поиска данного ребенка. Ребенок был в кратчайшие сроки найден и передан его законным представителям.

Трудность состояла в том, что ребенок отключил мобильный телефон и было сложно определить его геолокацию. Безусловно, такие поиски сопровождаются волнением не только родителей, но и сотрудников правоохранительных органов.

Ребёнок часто становится заложником сложной ситуации. Как инспекция по делам несовершеннолетних помогает детям и родителям?-13

Кристина Батуро:
Очень важно проводить профилактические мероприятия именно с учащимися школ, так как данные мероприятия направлены на разъяснение основных статей законодательства Республики Беларусь. Также ответственность, которая предусмотрена за совершение каких-либо противоправных деяний.

Будьте внимательны к детям, чтобы их случайный проступок не стал роковым.

# Дети и родители # общество # Сергей Самонов # Кристина Батуро # Кристина Сушкевич # Фотофакт

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