Ребёнок часто становится заложником сложной ситуации. Как инспекция по делам несовершеннолетних помогает детям и родителям?

Найти подход к каждому ребенку и постараться стать ему другом. Вот основная задача инспектора по делам несовершеннолетних. Чаще всего подростки рассказывают друзьям о своих тайнах и о мотивах, которые подталкивают их на совершение противоправных действий.

Сергей Самонов, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Первомайского РУВД г. Минска:

Инспекция по делам несовершеннолетних занимается профилактикой правонарушений. В основном часто совершаемые правонарушения – это распитие слабоалкогольных, алкогольных напитков в общественном месте, совершение мелкого хулиганства. Инспекция курирует несовершеннолетних, которые когда-то оступились. То есть совершили административное правонарушение. Кристина – участковый инспектор по делам несовершеннолетних. Признается, что работа в органах внутренних дел – мечта детства. А работа с детьми крайне ответственна в любой сфере, ведь об их психологическом состоянии трудно узнать.

Кристина Батуро, участковый инспектор по делам несовершеннолетних Первомайского РУВД г. Минска:

Инспектор по делам несовершеннолетних в первую очередь должен в подростке рассмотреть ребенка. Ребенка, который, как правило, становится заложником какой-либо сложной жизненной ситуации.

Сергей Самонов:

Среди несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, большой процент тех, кто единожды оступился и, благодаря инспекторам, где-то понял, что он действительно когда-то совершил ошибку. Особую озабоченность правоохранительных органов вызывают так называемые антиобщественные преступления. К ним можно отнести хулиганство. Кроме того, бич современности – употребление, хранение и распространение наркотических веществ. Погнавшись за легкими деньгами, подростки часто рушат свое будущее, а возраст таких юных правонарушителей – 13-15 лет.

Кристина Батуро:

Приходилось столкнуться с таким случаем, как поиски малолетнего ребенка. Ребенку было 12 лет, ушел из дома. Поступило сообщение от мамы о необходимости помощи в поиске данного ребенка. Были предприняты инспекцией по делам несовершеннолетних все силы для поиска данного ребенка. Ребенок был в кратчайшие сроки найден и передан его законным представителям. Трудность состояла в том, что ребенок отключил мобильный телефон и было сложно определить его геолокацию. Безусловно, такие поиски сопровождаются волнением не только родителей, но и сотрудников правоохранительных органов.