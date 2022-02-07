Всего их три. Какие нормы в Кодексе об образовании самые прорывные?

Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса. Алена Сырова, СТВ:

Какая норма в новом Кодексе прорывная и наибольшего внимания заслуживает?

Валентина Гинчук, директор Национального института образования:

Если говорить об уровне общего среднего образования, то я бы в качестве коренных, самых главных изменений обозначила бы три. Первое – переход к обязательному общему среднему образованию, которое получают, необязательно заканчивая 10 и 11 классы в школе, можно получить его в учреждении профессионально-технического образования, в котором одновременно осваиваешь программу и профессионально-технического образования, и программу общего среднего образования. Второе. Я бы сказала о введении новой формы итоговой аттестации учащихся. По завершении обучения на третьей ступени общего среднего образования, то есть заканчивая 11 класс, наши школьники получают право сдавать итоговые испытания в форме так называемого централизованного экзамена.