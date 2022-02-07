Всего их три. Какие нормы в Кодексе об образовании самые прорывные?
Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса.
Алена Сырова, СТВ:
Какая норма в новом Кодексе прорывная и наибольшего внимания заслуживает?
Валентина Гинчук, директор Национального института образования:
Если говорить об уровне общего среднего образования, то я бы в качестве коренных, самых главных изменений обозначила бы три. Первое – переход к обязательному общему среднему образованию, которое получают, необязательно заканчивая 10 и 11 классы в школе, можно получить его в учреждении профессионально-технического образования, в котором одновременно осваиваешь программу и профессионально-технического образования, и программу общего среднего образования.
Второе. Я бы сказала о введении новой формы итоговой аттестации учащихся. По завершении обучения на третьей ступени общего среднего образования, то есть заканчивая 11 класс, наши школьники получают право сдавать итоговые испытания в форме так называемого централизованного экзамена.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Это что-то наподобие российского ЕГЭ, да?
Валентина Гинчук:
Предполагается, что этот экзамен будет совмещать в себе экзамен выпускной и экзамен вступительный в вузы. И сегодня порядок и подходы к организации этого экзамена прорабатываются.
Третье – более широкое распространение получил в Кодексе так называемый принцип инклюзивного образования. Новые статьи Кодекса предполагают, что в учреждениях образования могут создаваться классы совместного обучения, в которых дети с очень разными образовательными потребностями. И это не только дети с особенностями психофизического развития, как мы привыкли это трактовать, но и дети талантливые, гениальные будут осваивать программу общего среднего образования наравне со всеми.
Национальная идея будет прописана в Кодексе об образовании? Рассказывает Игорь Марзалюк (здесь подробности).