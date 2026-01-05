76 новорождённых белорусов! Показываем, как поздравляли мам, родивших 1 января 2026 года

В Беларуси 5 января чествовали женщин, родивших детей в первый день года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже добрая традиция. Для мам это новый этап, большая ответственность и особая роль. Символично, что именно с таких историй стартует Год белорусской женщины, объявленный Президентом. О тех, кто подарил детям жизнь 1 января, – в сюжете Алеси Ивановой.

В теплых любящих руках – самый долгожданный подарок и настоящее новогоднее чудо. Эти январские дети еще не понимают, сколько внимания в их адрес. Свою жизнь они начинают так же празднично, как велит дата их рождения. В первые часы 2026-го в Беларуси родились 76 малышей. Традиционно по поручению главы государства они принимают поздравления. От имени Президента – подарки и самые искренние пожелания.

Анастасия Лапаник стала первой белоруской, родившей в столице в новом году. В ее семье подрастает 9-летний сын Михаил, а теперь в доме будет звучать еще один детский голос – дочери. Малышка появилась на свет утром в роддоме 6-й городской больницы. Персонал очень внимательный. И врачи, и медсестры – все очень хорошо относятся. Очень благодарны за то, что все прошло хорошо. Малышку назвали Анной, потому что это красивое классическое имя.

В первые часы 2026 года белорусская столица обрела 16 новых жителей. В Минске родились 10 мальчишек и 6 девчонок. Эйсмонт: нет для Президента лучших новостей, чем новости о рождении здоровых малышей.

Юрий Горбич, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Для любого роддома, равно как и для медицины в целом, 1 января, равно как и любой праздник, – это рабочий день. И мы всегда с радостью, с точки зрения рождения новых белорусов, принимаем роды и всегда окажем помощь в наших роддомах.