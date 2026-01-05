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Законопроект, регулирующий деятельность КГК, внесён в Палату представителей

05 января 2026 17:12
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Усиление роли Комитета государственного контроля и расширение его полномочий в экономической сфере – в Палату представителей главой государства внесен законопроект, который регулирует деятельность КГК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Законопроект, регулирующий деятельность КГК, внесён в Палату представителей-2

Документ закрепляет новый принцип работы Комитета. Приоритет – профилактике правонарушений. В числе предусмотренных мер – право приостанавливать деятельность субъектов хозяйствования при нарушениях законодательства о ценах, торговле и общественном питании, ограничивать государственную регистрацию и ликвидацию юридических лиц, а также временно блокировать операции по электронным кошелькам в банках и небанковских финансовых организациях.

Кроме того, законопроект расширяет полномочия органов финансовых расследований Комитета государственного контроля и вводит обязательное государственное социальное страхование для гражданских служащих, занятых в контрольной деятельности. 

# Закон # Комитет государственного контроля Республики Беларусь # Палата представителей

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