Законопроект, регулирующий деятельность КГК, внесён в Палату представителей

Усиление роли Комитета государственного контроля и расширение его полномочий в экономической сфере – в Палату представителей главой государства внесен законопроект, который регулирует деятельность КГК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ закрепляет новый принцип работы Комитета. Приоритет – профилактике правонарушений. В числе предусмотренных мер – право приостанавливать деятельность субъектов хозяйствования при нарушениях законодательства о ценах, торговле и общественном питании, ограничивать государственную регистрацию и ликвидацию юридических лиц, а также временно блокировать операции по электронным кошелькам в банках и небанковских финансовых организациях.

Кроме того, законопроект расширяет полномочия органов финансовых расследований Комитета государственного контроля и вводит обязательное государственное социальное страхование для гражданских служащих, занятых в контрольной деятельности.