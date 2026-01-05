В Беларуси построят и реконструируют комплексы по выращиванию бычков

Устойчивое финансирование социальной сферы зависит от работы экономики. Ее развитию в регионах должен содействовать указ, который 5 января подписал глава государства. Он касается развития мясной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документом предусмотрено строительство и реконструкция специализированных комплексов по выращиванию и откорму бычков. В каких именно хозяйствах, будет определять правительство. Стройку можно вести параллельно с проектированием.

Для реализации инвестиционных проектов предусматривается предоставление субсидий на уплату процентов за пользование кредитами. Их на выгодных условиях в том числе будет предоставлять Банк развития Беларуси.