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В Беларуси построят и реконструируют комплексы по выращиванию бычков

05 января 2026 17:04
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Устойчивое финансирование социальной сферы зависит от работы экономики. Ее развитию в регионах должен содействовать указ, который 5 января подписал глава государства. Он касается развития мясной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документом предусмотрено строительство и реконструкция специализированных комплексов по выращиванию и откорму бычков. В каких именно хозяйствах, будет определять правительство. Стройку можно вести параллельно с проектированием. 

Для реализации инвестиционных проектов предусматривается предоставление субсидий на уплату процентов за пользование кредитами. Их на выгодных условиях в том числе будет предоставлять Банк развития Беларуси.

# Сельское хозяйство

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