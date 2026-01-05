Здоровье нации как основа устойчивости страны! Говорим о социальных ориентирах в День соцработника
День социального работника – это всегда разговор о людях. О тех, кто рядом в сложные моменты. И, если хотите, логичный повод поговорить шире – о здоровье нации как основе социальной устойчивости страны. Тем более что именно эта тема заняла одно из ключевых мест в программе социально-экономического развития Беларуси до 2030 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здоровье, демография, поддержка семьи – это не отдельные направления, а фундамент всей стратегии. В продолжение этой крепкой цепочки последовательных решений правительство утвердило государственную программу «Здоровье нации» на 2026–2030 годы. Документ системный: от профилактики и доступной медицины до инфраструктуры, цифровых сервисов и качества жизни в целом.
Если коротко – ставка делается не только на лечение, но и на предупреждение, чтобы визит к врачу был не экстренной мерой, а привычной заботой о себе. Хотя, признаем честно, мужчинам это дается не всегда легко...
Да, знаменитые «37,1» – по-прежнему повод для тревоги. Но как раз новые подходы в здравоохранении и работают на то, чтобы причин для таких симптомов становилось меньше.
Программа «Здоровье нации» синхронизирована с другими ключевыми решениями государства: инвестициями в новые корпуса больниц, развитием региональной медицины, внедрением цифровых технологий и подготовкой кадров. Символично, что все это стартует в Год белорусской женщины, объявленный Президентом. И это не только дань уважения – это ожидание расцвета материнства, укрепления семьи и заботы о будущем буквально с первых дней жизни.
Здоровье женщины, здоровье ребенка, здоровье семьи – звенья одной цепи. И именно вокруг человека сегодня выстраиваются государственные программы – от инвестпроектов и цифровой экономики до образования и науки.
Если собрать все вместе, картина складывается цельная: в стране задействованы все инструменты поступательного развития – социальные, экономические, инфраструктурные. И в центре этой системы –человек, его здоровье, его уверенность в завтрашнем дне. А значит, устойчивое развитие начинается не с цифр в отчетах, а с простого и понятного – с качества жизни каждого.