Здоровье нации как основа устойчивости страны! Говорим о социальных ориентирах в День соцработника

День социального работника – это всегда разговор о людях. О тех, кто рядом в сложные моменты. И, если хотите, логичный повод поговорить шире – о здоровье нации как основе социальной устойчивости страны. Тем более что именно эта тема заняла одно из ключевых мест в программе социально-экономического развития Беларуси до 2030 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здоровье, демография, поддержка семьи – это не отдельные направления, а фундамент всей стратегии. В продолжение этой крепкой цепочки последовательных решений правительство утвердило государственную программу «Здоровье нации» на 2026–2030 годы. Документ системный: от профилактики и доступной медицины до инфраструктуры, цифровых сервисов и качества жизни в целом.

Если коротко – ставка делается не только на лечение, но и на предупреждение, чтобы визит к врачу был не экстренной мерой, а привычной заботой о себе. Хотя, признаем честно, мужчинам это дается не всегда легко...

Да, знаменитые «37,1» – по-прежнему повод для тревоги. Но как раз новые подходы в здравоохранении и работают на то, чтобы причин для таких симптомов становилось меньше.

Программа «Здоровье нации» синхронизирована с другими ключевыми решениями государства: инвестициями в новые корпуса больниц, развитием региональной медицины, внедрением цифровых технологий и подготовкой кадров. Символично, что все это стартует в Год белорусской женщины, объявленный Президентом. И это не только дань уважения – это ожидание расцвета материнства, укрепления семьи и заботы о будущем буквально с первых дней жизни.