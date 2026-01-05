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Эйсмонт: нет для Президента лучших новостей, чем новости о рождении здоровых малышей

05 января 2026 16:54
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В Беларуси 5 января чествовали женщин, родивших детей в первый день года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже добрая традиция. Для мам это новый этап, большая ответственность и особая роль. Символично, что именно с таких историй стартует Год белорусской женщины, объявленный Президентом.

Эйсмонт: нет для Президента лучших новостей, чем новости о рождении здоровых малышей-2

В первые часы 2026-го в Беларуси родились 76 малышей. Традиционно по поручению главы государства они принимают поздравления. От имени Президента – подарки и самые искренние пожелания.

Эйсмонт: нет для Президента лучших новостей, чем новости о рождении здоровых малышей-4

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Нет для Президента лучших новостей, чем новости о том, что в наших счастливых белорусских семьях, у таких красивых, счастливых мам рождаются здоровые малыши.

# Дети # Наталья Эйсмонт

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