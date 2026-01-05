Эйсмонт: нет для Президента лучших новостей, чем новости о рождении здоровых малышей

В Беларуси 5 января чествовали женщин, родивших детей в первый день года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже добрая традиция. Для мам это новый этап, большая ответственность и особая роль. Символично, что именно с таких историй стартует Год белорусской женщины, объявленный Президентом.