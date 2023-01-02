«Я не чувствую себя чужим». В 2022-м Беларусь приняла более 7000 иностранцев – что они говорят о второй Родине?

Новости Беларуси. Они говорят о Беларуси: моя вторая Родина. Новый год жители нашей страны встретили в многонациональном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На том, что и в 2022 году мы продолжили принимать в нашу дружную семью новых граждан, в своем новогоднем поздравлении сакцентировал внимание глава государства. Александр Лукашенко отметил: Беларусь была и останется гостеприимной и дружелюбной страной, открытой для всех, кто сердцем примет наши ценности и традиции, искренне полюбит ее и захочет назвать себя белорусом. По решению Президента в нашу общую семью приняли свыше 7 000 иностранцев больше чем из 30 стран мира. Истории тех, кто прикипел к Беларуси сердцем, собрала Оксана Семашко.

Шкейр Биляль:

На остановке были. Подошел, познакомился. Потом начали общаться. В 2014 году сделал предложение. И поженились. История этой интернациональной пары похожа на киносценарий. Шкейр Биляль променял жизнь в ливанских горах на цнянское побережье уже 20 лет как. Половину из них женат на красавице-белоруске. Приехал сюда с нулевым русским, зато сейчас владеет даже белорусским языком.

– Добро пожаловать! Смачна есці всем.

– Спасибо.

– Няма за што. В Беларуси наш герой построил карьеру врача. Закончил медуниверситет в Витебске, как и его братья, затем ординатуру в Минске. Вид на жительство есть и у его родителей. Сам Шкейр Биляль уже год как получил белорусское гражданство.

Шкейр Биляль:

Очень много родители пытались уговаривать, чтобы приехал туда работать. Правда, работа там один месяц раньше, как зарплата тут, наверное, за пять лет. Но это не... Мне тут больше нравится. Главное, спокойствие в душе. Больше, чем денег. Мне тут нравится, что народ очень добрый, дружелюбный. Приняли в университете, даже когда поступил в белорусскую группу меня, как своего. Я не чувствую себя чужим.

Шкейр Биляль:

Поскольку у меня медицинское образование, в первую очередь я желаю всем здоровья. Крепкого здоровья. Особенно в эпидемию, которая начинается подряд, одно заканчивается, второе начинается. Второе, это мир. Чтобы мир везде в мире был и при этом, чтобы были все дружелюбными. Мир и спокойствие в Беларуси обрел и Сергей Калинин. Из Украины он переехал с семьей еще ребенком. Вскоре готовится получить белорусского гражданство.

Сергей Калинин:

Я не жалею о том, что выбор родителей пал на Беларусь. Мне тут привычнее уже стало. И все-таки, по-моему, в Беларуси и раньше была обстановка получше, чем в Украине. Не только по поводу междоусобиц, а и в заработной плате, и рабочих местах. Приехали на пересадку почки и решили остаться навсегда. История украинцев, которые нашли новый дом в Беларуси. 2022-й подарил нашему герою работу. Сергей трудится трактористом на одном из ведущих предприятий страны. Ни на что не жалуется. В свободное время здесь дают возможность еще и подработать.