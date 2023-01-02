Влада Родовская о «Центральном регионе»: наша программа иногда открывает параллельный мир

Новости Беларуси. В преддверии Нового года принято подводить итоги. У журналистов и телеведущих СТВ они объединились с профессиональным отношением к событиям, происходящим в нашей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вспомнить главное, расставить акценты и проанализировать результаты – вот цель нашей праздничной рубрики «Своими глазами».

Влада Родовская, корреспондент СТВ:

Чем запомнился 2022 год? Яркими встречами, интересными и впечатляющими местами и, самое главное, – людьми. По образованию я политолог и именно на ежедневных съемках я поняла: политика – это не сухие слова на бумажках за закрытыми дверьми. Это лица. Это молодые ребята, это опытные руководители и это блеск в глазах у обыкновенных жителей Минщины. Снимая программу «Центральный регион», в этом я полностью убедилась. «Культурная программа, совмещенная со спортивной». Как проводят каникулы в лагерях будущие чемпионы?

Впервые я попала на сахарный завод. Казалось бы, сахар, однако когда смотришь на весь отлаженный процесс от поля до коробочки – впечатляет. Про показатели думают руководители, а обычные аграрии грузят свеклу в машины на полях, водитель везет ее к производству. И знаете, я удивилась, что к работе относятся как к хобби. Пробовали леденцовый сахар? В Беларуси научились делать необычное лакомство.

Про белый сладкий песок могут рассказывать часами, придумывать из него те самые советские сладости, наполнять разными вкусами рафинад. Это и есть гордость за профессию, это и есть гордость за то, что мы – белорусы. Разные, но искренние. От теста до прилавка. Как пекут хлеб из муки нового урожая?

Тарпаны. Вы слышали про таких лошадей? Национальная уникальная порода, в уникальном месте – в Налибокской пуще. Час от Минска – и вы в диком царстве природы. Породу полностью восстановили, сейчас 250 особей отлично себя чувствуют и с необыкновенной легкостью идут к человеку. Конь Рыжик – звезда в Нидерландах. Посмотрите на тарпана, у которого есть своя фанбаза. И это снова заслуга тех, у кого горят глаза. Про тарпанов можно говорить часами с отсылками к истории, биографии каждого животного и забавными моментами. Лошади удивляют, а люди вызывают уважение.

Наша программа, честно, иногда открывает параллельный мир. В Борисове я снимала любительский театр. Это когда профессиональные пожарные и бухгалтеры играют средневековую жизнь для души. Вместо привычного «дом-работа-дом» появляется еще и театр. Как иногда смысл жизни... Здесь даже костюмы имеют свои имена и историю. «Зритель не может уйти без слез». Что особенного в премьерной постановке борисовского театра?