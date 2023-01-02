Влада Родовская о «Центральном регионе»: наша программа иногда открывает параллельный мир
Новости Беларуси. В преддверии Нового года принято подводить итоги. У журналистов и телеведущих СТВ они объединились с профессиональным отношением к событиям, происходящим в нашей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вспомнить главное, расставить акценты и проанализировать результаты – вот цель нашей праздничной рубрики «Своими глазами».
Влада Родовская, корреспондент СТВ:
Чем запомнился 2022 год? Яркими встречами, интересными и впечатляющими местами и, самое главное, – людьми. По образованию я политолог и именно на ежедневных съемках я поняла: политика – это не сухие слова на бумажках за закрытыми дверьми. Это лица. Это молодые ребята, это опытные руководители и это блеск в глазах у обыкновенных жителей Минщины. Снимая программу «Центральный регион», в этом я полностью убедилась.
«Культурная программа, совмещенная со спортивной». Как проводят каникулы в лагерях будущие чемпионы?
Впервые я попала на сахарный завод. Казалось бы, сахар, однако когда смотришь на весь отлаженный процесс от поля до коробочки – впечатляет. Про показатели думают руководители, а обычные аграрии грузят свеклу в машины на полях, водитель везет ее к производству. И знаете, я удивилась, что к работе относятся как к хобби.
Пробовали леденцовый сахар? В Беларуси научились делать необычное лакомство.
Про белый сладкий песок могут рассказывать часами, придумывать из него те самые советские сладости, наполнять разными вкусами рафинад. Это и есть гордость за профессию, это и есть гордость за то, что мы – белорусы. Разные, но искренние.
От теста до прилавка. Как пекут хлеб из муки нового урожая?
Тарпаны. Вы слышали про таких лошадей? Национальная уникальная порода, в уникальном месте – в Налибокской пуще. Час от Минска – и вы в диком царстве природы. Породу полностью восстановили, сейчас 250 особей отлично себя чувствуют и с необыкновенной легкостью идут к человеку.
Конь Рыжик – звезда в Нидерландах. Посмотрите на тарпана, у которого есть своя фанбаза.
И это снова заслуга тех, у кого горят глаза. Про тарпанов можно говорить часами с отсылками к истории, биографии каждого животного и забавными моментами. Лошади удивляют, а люди вызывают уважение.
Наша программа, честно, иногда открывает параллельный мир. В Борисове я снимала любительский театр. Это когда профессиональные пожарные и бухгалтеры играют средневековую жизнь для души. Вместо привычного «дом-работа-дом» появляется еще и театр. Как иногда смысл жизни... Здесь даже костюмы имеют свои имена и историю.
«Зритель не может уйти без слез». Что особенного в премьерной постановке борисовского театра?
Впереди новый год, новые знакомства. В центральном регионе живет много талантливых людей, здесь много красивых и не всегда открытых мест. Наша профессия – это профессия краеведа, экономиста, бытописателя и, конечно, политолога. Ведь политика – это народ, а народ – люди. А в Минской области их живет чуть менее 1,5 миллиона.
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