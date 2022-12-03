Беловежский Дед Мороз принимает гостей! Почему китайцы считают его круче Санта-Клауса?

Новости Беларуси. 5 лет или 40 – не имеет значения. Главный волшебник страны в Беловежской пуще ждет гостей и готов исполнять желания каждого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поместье Деда Мороза вернулась Снегурочка и Матушка Зима, а это значит, новогодний сезон официально стартовал! В самую горячую пору в резиденции принимают до 6 000 гостей за день. Почему Дед Мороз ждет именно вас, знает Кристина Протосовицкая.

Почти год разлуки, и вот главная помощница беловежского Деда мороза Снегурочка снова дома! Сказочная красавица уезжает на Южный полюс, а возвращается аккурат к новогодним хлопотам. Весь месяц в поместье будет кипеть работа: встреча тысяч гостей, отправка корреспонденции по разным уголкам планеты – от Бреста до Армении, России и Китая. За год получают порядка 20 тысяч писем. А потому Дедушке Морозу нужна его верная помощница. В поместье возвращается и Матушка Зима с дочками Вьюгой, Стужей и Метелицей. Может, хотя бы они вернут снежное покрывало в заповедный лес. «Это так красиво! Я восхищена!» Туристы посетили поместье Деда Мороза в Беловежской пуще.

В резиденцию белорусского Деда Мороза приезжают, чтобы загадывать сокровенное. Для этого здесь существует немало волшебных ритуалов: и колодец желаний, и мельница плохих воспоминаний, и целый мост заветных мечтаний. Но самое главное место – это большая ель, у которой сбывается самое первое – новогоднее.

Хочу, чтобы волшебство всегда было со мной рядом. Потому что Дед Мороз владеет магией разной. А Снегурочка ему помогает. А гномики, которые работают на Деда Мороза, помогают складывать коробки.

– Приехали посмотреть Деда Мороза, сделать ребенку праздник. Да и мы еще сами верим в чудеса.

– Впечатляет своим размахом, интересными праздниками, которые проводятся. Все красиво, интересно, особенно для детей.

Им нет еще и 25. И родом они из Поднебесной. Ничего не слышали о Деде Морозе, но убеждены: он круче Санта-Клауса. Группа туристов из Китая – это их первое знакомство с белорусским волшебником и его резиденцией.

Я увидел вашего Дедушку, он такой приятный, теплый человек. Он так сладко улыбается. Я обожаю его!

Мы знаем, что его борода приносит удачу на следующий год, если дотронуться.

У меня есть много желаний. Но из них одно самое заветное и важное: я хочу посетить еще много красивых мест и хочу остаться в Беларуси. Я люблю Беларусь! В поместье к приему гостей готовы. Новое световое убранство, десятки волшебных персонажей и блинчики по особенному рецепту с вареньем из шишек. В самый пик здесь ждут до 6 000 посетителей одномоментно.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Самый узнаваемый вид – на поместье беловежского Деда Мороза. В мире десятки тысяч фотокарточек деревянного теремка разлетаются в пространстве интернета и исполняют желания. И чтобы самые сокровенные мысли исполнились, достаточно всего лишь присесть на крылечко.