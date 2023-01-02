«Загадали желание заветное». Ребята из Воложинского района посетили Минск в рамках акции «Наши дети»

Новости Беларуси. С наступлением нового года благотворительная акция «Наши дети» не прекращает свое шествие по стране. 2 января столицу посетили ребята из Воложинского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это дети из многодетных, малообеспеченных и опекунских семей, а также передовиков сельского хозяйства.

Для маленьких гостей столицы подготовили массу сюрпризов: игры, конкурсы, химические опыты и не только. В свою очередь школьники рассказали, как встретили Новый год, и поделились своими мечтами.

Иван Адамович:

Нарядили елку, просидели до полуночи, вышли, зажгли бенгальские огни, похлопали хлопушки. Загадали желание заветное.

София Шарая:

Представление мне очень понравилось. Я очень рада, что меня пригласили на эту елку. Я желаю всем счастья, любви, здоровья и мирного неба.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района Минска:

Это действительно серьезнейшая акция, она еще республиканская, имеет общегосударственный масштаб. Мы эту акцию проводим на постоянной основе. Уделяем внимание многодетным семьям, семьям, которые воспитывают детей по принципу детского дома семейного типа. Ну и в целом для всех детей нашей столицы, всех ребят это действительно праздник, это действительно внимание государства. Это еще раз забота, которую сегодня проявляем мы, органы госвласти, спонсоры.

Помимо положительных эмоций и впечатлений, дети уехали из Минска еще и с подарками. Напомним, что новогодняя благотворительная акция «Наши дети» проходит в Беларуси ежегодно уже более 25 лет. Основная цель марафона – оказать помощь и поддержку детям, которые особенно в этом нуждаются.