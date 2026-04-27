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Новости по тегу #Прививки

За Европейскую неделю иммунизации в Минском районе вакцинировались около 2,5 тыс. человек
27 апреля 2026 14:11

За Европейскую неделю иммунизации в Минском районе вакцинировались около 2,5 тыс. человек

Белорусы активно вакцинируются против гриппа и COVID
12 ноября 2025 06:13

Белорусы активно вакцинируются против гриппа и COVID

Белорусы доверяют отечественным лекарствам? Провизор рассказала о соответствии мировым стандартам
22 октября 2025 18:15

Белорусы доверяют отечественным лекарствам? Провизор рассказала о соответствии мировым стандартам

Качество прививки зависит от страны-производителя? Доцент БГМУ ответила
22 октября 2025 18:06

Качество прививки зависит от страны-производителя? Доцент БГМУ ответила

Высокая температура – норма после прививки. А что считают осложнением?
22 октября 2025 17:46

Высокая температура – норма после прививки. А что считают осложнением?

Можно заболеть, но не умереть – инфекционист о важности вакцинации
22 октября 2025 17:39

Можно заболеть, но не умереть – инфекционист о важности вакцинации

Белоруска стала антиваксером – она рассказала, что произошло после прививки в детстве
22 октября 2025 17:33

Белоруска стала антиваксером – она рассказала, что произошло после прививки в детстве

Как изменился Национальный календарь прививок – рассказываем
14 октября 2025 15:30

Как изменился Национальный календарь прививок – рассказываем

В Беларуси проходит кампания по вакцинации от гриппа
07 октября 2025 16:55

В Беларуси проходит кампания по вакцинации от гриппа

42 миллиона рублей – в Минздраве рассказали, сколько государство тратит на прививки
06 октября 2025 17:17

42 миллиона рублей – в Минздраве рассказали, сколько государство тратит на прививки

В Беларуси стартовала Европейская неделя иммунизации
27 апреля 2025 10:37

В Беларуси стартовала Европейская неделя иммунизации

В Беларуси продлили прививочную кампанию – можно сделать укол и от гриппа, и от коронавируса
09 января 2025 19:21

В Беларуси продлили прививочную кампанию – можно сделать укол и от гриппа, и от коронавируса