Новости по тегу #Прививки

С 2025 года в национальный календарь прививок успешно введены новые позиции.
Укол здоровья можно сделать как на безвозмездной основе, так и платно. Защитить от гриппа помогут российская и французская вакцины.
«Есть такие параметры, как GCP, GPP, GMP и так далее. И все наши белорусские производства имеют эти сертификаты», – объяснила Маргарита Грицкевич.
«Россия ближе, логистика дешевле, поэтому они нам предлагают меньшую цену».
«Повышение температуры не вызывает нарушение функции организма. Это просто побочная реакция», – отметила доцент кафедры детских инфекционных болезней с курсом повышения квалификации и переподготовки БГМУ.
«Вакцинированные дети никогда не были «тяжелыми», – рассказала Алина Савенко.
«Опыт случился определенно негативным, и после прививки в раннем возрасте было принято решение меня не прививать и придерживаться здорового образа жизни», – поделилась студентка БГУ.
Его дополнили сразу несколько важных позиций. Так, в учреждениях здравоохранения страны стартовала вакцинация против вируса папилломы человека, который нередко вызывает онкологические заболевания.
Сделать прививку – минутное дело, а вот защита организма, которую она дает, на месяцы.
«Родина на это тратит больше 42 миллионов рублей для того, чтобы обеспечить бесплатным комплектом прививок население нашей страны.»
С января 2025 года в Республике действует новый календарь прививок. В настоящее время в него входит профилактика 12 инфекционных заболеваний.
В 2025 году желающих вакцинируют новым препаратом, который эффективен против всех разновидностей коронавируса.
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