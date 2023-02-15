Беларусь и Россия заключили соглашение о единой промышленной политике. Подписи под документом 15 февраля в Москве поставили вице-премьеры: белорусский Петр Пархомчик и российский Денис Мантуров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это ускорит процесс локализации производств и работу по импортозамещению.
Единая промышленная политика предусматривает расширение механизмов поддержки проектов Союзного государства, преодоление ранее существовавших барьеров. Дополнительный стимул получат предприятия и компании, развивающие выпуск новых видов конкурентоспособной продукции. Российские и белорусские предприятия получили право закупать комплектующие друг у друга с учетом субсидирования.
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