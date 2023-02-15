Беларусь и Россия заключили соглашение о единой промышленной политике. Подписи под документом 15 февраля в Москве поставили вице-премьеры: белорусский Петр Пархомчик и российский Денис Мантуров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это ускорит процесс локализации производств и работу по импортозамещению.