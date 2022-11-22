Готовили когда-нибудь оладьи из гречневых хлопьев? Этот рецепт вам точно понравится

Лена Климук, кулинар:

Приготовим очень простые оладушки из гречневых хлопьев.

Гречневые хлопья нужно предварительно залить водой. Полностью покрываем хлопья водой. Вода достаточно быстро впитается. Нам нужно буквально пять минут.

Тесто замешаем достаточно быстро, поэтому я сразу предварительно разогрею сковородку.

Вода впиталась в хлопья, и мы добавляем остальные ингредиенты. Яйцо, сухой чеснок, соль, тертый пармезан и немного пшеничной муки. Все перемешиваем. Жарить оладушки будем на смеси растительного и сливочного масла. Сначала – растительное. И немного сливочного.

Выкладываем тесто. С одной стороны оладушки обжарились, и мы их переворачиваем. Оладьи готовы. Чтобы убрать лишнее масло, выкладываем их на бумажное полотенце.