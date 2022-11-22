Прямой эфир

Готовили когда-нибудь оладьи из гречневых хлопьев? Этот рецепт вам точно понравится

22 ноября 2022 15:16
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень простые оладушки из гречневых хлопьев.

Готовили когда-нибудь оладьи из гречневых хлопьев? Этот рецепт вам точно понравится-1

Гречневые хлопья нужно предварительно залить водой. Полностью покрываем хлопья водой. Вода достаточно быстро впитается. Нам нужно буквально пять минут.

Готовили когда-нибудь оладьи из гречневых хлопьев? Этот рецепт вам точно понравится-4

Тесто замешаем достаточно быстро, поэтому я сразу предварительно разогрею сковородку.

Готовили когда-нибудь оладьи из гречневых хлопьев? Этот рецепт вам точно понравится-7

Вода впиталась в хлопья, и мы добавляем остальные ингредиенты. Яйцо, сухой чеснок, соль, тертый пармезан и немного пшеничной муки. Все перемешиваем. Жарить оладушки будем на смеси растительного и сливочного масла. Сначала – растительное. И немного сливочного.

Готовили когда-нибудь оладьи из гречневых хлопьев? Этот рецепт вам точно понравится-10

Выкладываем тесто. С одной стороны оладушки обжарились, и мы их переворачиваем. Оладьи готовы. Чтобы убрать лишнее масло, выкладываем их на бумажное полотенце.

Готовили когда-нибудь оладьи из гречневых хлопьев? Этот рецепт вам точно понравится-13

Выложили все на сервировочную тарелку. Теперь сметана. И сверху еще немного пармезана. Завтрак готов.

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