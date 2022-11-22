«Прозвучал ряд очень интересных предложений». Минск и Ижевск подписали план мероприятий до 2025 года

Взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. План мероприятий на 2023-2025 годы между официальным Минском и администрацией Ижевска подписаны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Документ является частью соглашения о сотрудничестве, которое в работе уже два года.

Взаимодействовать стороны будут в сферах торговли, науки, культуры и медицины. Уже подготовлен перечень инвестиционных проектов. В планах нарастить товарооборот. Минск заинтересован в поставках продукции машиностроения, сотрудничестве в сфере АПК, а также высоких технологий. Подписанное соглашение направлено на проведение образовательных стажировок, а также творческих обменов.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Прозвучал ряд очень интересных предложений, которыми могут воспользоваться и многие наши предприятия. Для многих откровением стала информация о продукции, которая выпускается на предприятиях Ижевска. Прежде всего это продукция интеллектуального плана, которой оснащаются средства транспорта, поезда, оборудование кабин машинистов высокоинтеллектуальным наполнением, видеосвязь.