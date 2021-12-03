«3-4 тысячи долларов стоило». Лукашенко рассказал, кто занимался переброской беженцев к границе

Новости Беларуси. Что Александр Лукашенко считает своим самым главным президентским достижением, почему в августе 2020-го появился с автоматом в руках у Дворца Независимости и смотрят ли Беларусь и Россия в одном направлении? Интервью белорусского лидера международному информационному агентству «Россия сегодня» продолжает детально обсуждаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И не только в СМИ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Проблему миграционного кризиса во время разговора также не оставили в стороне. Пока в сознании беженцев все еще теплится надежда на то, что Европа им откроет свои двери. Но вот тепло пока даем им только мы. Обогреваем, кормим, одеваем – это забота по-белорусски. Тем временем Запад же в этих хлопотах винит саму же Беларусь, громко заявляя, что поток беженцев организуем мы. Но люди пробираются в Европу не только через нашу страну. Почему-то об этом Запад так демонстративно не высказывается. Да и вообще, переброска беженцев в Европу – настоящий бизнес, и причастные к доходному делу известны. И это точно не наша страна.