«3-4 тысячи долларов стоило». Лукашенко рассказал, кто занимался переброской беженцев к границе
Новости Беларуси. Что Александр Лукашенко считает своим самым главным президентским достижением, почему в августе 2020-го появился с автоматом в руках у Дворца Независимости и смотрят ли Беларусь и Россия в одном направлении? Интервью белорусского лидера международному информационному агентству «Россия сегодня» продолжает детально обсуждаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И не только в СМИ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Проблему миграционного кризиса во время разговора также не оставили в стороне. Пока в сознании беженцев все еще теплится надежда на то, что Европа им откроет свои двери. Но вот тепло пока даем им только мы. Обогреваем, кормим, одеваем – это забота по-белорусски.
Тем временем Запад же в этих хлопотах винит саму же Беларусь, громко заявляя, что поток беженцев организуем мы. Но люди пробираются в Европу не только через нашу страну. Почему-то об этом Запад так демонстративно не высказывается. Да и вообще, переброска беженцев в Европу – настоящий бизнес, и причастные к доходному делу известны. И это точно не наша страна.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эти люди нанимают частников, 300-350 километров, и они на границе. Под Брестом и Гродно. Частные компании, потом такси, автобусы нанимают.
Дмитрий Киселев, гендиректор МИА «Россия сегодня»:
Бизнес, понятное дело.
Александр Лукашенко:
Нанимают наших людей и туда ринулись. Но здесь работали проводники и из России, и спасибо чеченцам – вот уже организованные люди. Они самые организованные здесь были, организовывая поток. Сейчас они ушли.
Дмитрий Киселев:
И они помогали преодолеть границу.
Александр Лукашенко:
Они помогали из Минска людям попадать на границу. Возможно, и преодолевать границу. Они же деньги платили. Беженцы платили деньги. Попадая туда, там тоже деньги платили – от границы до Германии.
Каждый день идут сообщения: украинцы, немцы, поляки, латыши и два только россиянина там, на территории Польши. Всего два. Из сотен, которые забирали за деньги, – 3-4 тысячи долларов стоило от границы в Германию перевезти. Вот и возили. Это четко организованный транзит, начиная с Ирака, допустим, – курды, сирийцы и иранцы – и до границы с Германией.
Телеканал «Беларусь 1» покажет интервью сегодня, 3 декабря, в 21:30.
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