«Этого должно хватить на всех и про запас». В логистический центр для беженцев привезли крупную партию гумпомощи из России

Это утро на границе встретила съемочная группа СТВ. На связи со студией наш корреспондент Сергей Шуманский.

Новости Беларуси. О новостях с белорусско-польской границы. Еще одна ночь в лагере беженцев в логистическом центре прошла спокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока политики ЕС всячески отгораживаются от этих людей, белорусы продолжают помогать тем, кто попал в сложную ситуацию.

Сергей Шуманский, корреспондент СТВ: Это уже 26-е утро для беженцев на белорусско-польской границе. Оно традиционно началось с завтрака от волонтеров и белорусских военных. Пожалуй, самым главным событием сегодняшнего утра, да и вообще, наверное, сегодняшнего дня, стало прибытие сюда, в логистический центр, целой фуры теплой одежды, обуви, одеял, матрасов из России. Это гуманитарная помощь от Международной организации курдской и езидской общин. У нас есть возможность пообщаться с ее представителем Фаградом Амаряном. Расскажите, что привезли, немного подробнее по вещам. И от кого это?

Фаград Амарян, представитель Ме ждународной организации курдской и езидской общин: Мы привезли в основном одежду и обувь. Рассчитано это на всех, тут на более чем 2 500 человек расчет вели. В основном это одежда, обувь, теплая одежда. На дворе зима. Знаю, что белорусская сторона уже много гумпомощи предоставила, даже жители простые много вещей предоставляли. Решили со своей стороны не оставаться безучастными и привезли эту гумпомощь. Это все из России и от езидской общины, езидской и курдской общин, подключались совместными усилиями, формировали этот груз.

Сергей Шуманский:

Как вы думаете, закроет все потребности по теплой одежде здесь?

Фаград Амарян:

Да, более чем, все с запасом привезено. Даже останется. Даже больше, чем надо.

Сергей Шуманский:

Я так понимаю, это самая большая гуманитарная помощь за все время нахождения здесь беженцев.

Фаград Амарян:

Да. На самом деле мы уже не первую гумпомощь привозим. Это уже, получается, четвертая гуманитарная партия, которая от нас идет. Первые три – это были продукты питания, средства гигиены. В данном случае это действительно самая крупная гумпомощь, здесь 80 кубов одежды, обуви – целая фура. Этого должно хватить на всех и про запас.