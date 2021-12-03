«Очень тяжёлая травма получается». Вот почему катание на ватрушках и тюбингах одно из самых опасных зимних развлечений

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Специалисты вообще выделяют топ самых распространенных травм, и на третьем месте горные лыжи или сноуборды. Стоит сказать, что здесь ведь есть возрастные ограничения. Но дети и взрослые иногда встают на лыжи и без инструкторов в первый раз, что вообще весьма опасно, я думаю. Может быть, вот вы подтвердите нам.

Мария Гутько, психолог:

Первая травма моя в четыре года. Я просто легла на санки головой вниз и получила травму. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

У нас программа – топ самых невероятных секретов детства. Мария Гутько:

Даже в саду перед воспитателями. И оказалось, что в сугробе закопали вот это гимнастическое бревно, то есть не видно было. И я его просто как бы раскрыла. Вот это первая моя травма. Конечно, я с тех пор... У меня самой трое детей, честно вам скажу, что, допустим, мы с семьей, когда выезжали, просто считали большие горки с тюбингами – это суицид. Поэтому я никогда туда детей просто не возила, чтобы даже не показывать им этот соблазн. Алена Родовская:

Вот Кристина говорит о том, что она ездит с семьей в «Раубичи», где все оборудовано для того, чтобы кататься на ватрушках. Но тем не менее, если даже это Каменная Горка – мы видим вот эти небольшие холмы, где просто там народ зимой – невероятное количество людей, дорога рядом – вот так катаются и совершенно ничего не боятся. Я знаю, что это же дело одной секунды, Дмитрий. Вот он разгоняется… Я не понимаю, почему до сих пор еще не запретили эти все катания, Потому что количество травм после таких развлечения, наверное, вот вы можете подтвердить, возрастает в разы?

Дмитрий Клюйко, травматолог-ортопед, начальник кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинского института, кандидат медицинских наук, доцент:

Да, значительно возрастает. Вообще, в принципе, наверняка все были в аквапарке. То есть там обязательно возле каждой горки есть инструктор. Кристина Сущеня:

В «Раубичах», кстати, стоит инструктор. Он следит за тем, чтобы все было правильно. Наверное, так и должно быть. Дмитрий Клюйко:

Да, таки должно быть. Алена Родовская:

Это специализированное место. А городские холмы – это открытое к доступу пространство.

Дмитрий Клюйко:

Если это стихийное, а не оборудованное место, соответственно, роль инструктора должен выполнять взрослый, если мы говорим о детях. То есть дети должны кататься по очередности, внизу никого не должно быть. Конечно же нельзя кататься на санках лицом вперед, потому что это очень тяжелая травма получается. Нельзя кататься, если, скажем, там есть какие-то преграды, дороги. Если не исследован в достаточной мере грунт под горой этой. То есть там могут быть какие-то предметы, которые могут нанести травму. Конечно же, вот то, что дети делают чаще всего – цепляются друг за друга, не ожидают, пока первый доедет, едут следом. Соответственно, это все провоцирует травматизм.

Алена Родовская:

Но вот я вижу, что по статистике тюбинги и ватрушки – это самый печальный лидер списка из всех опасных развлечений. Тем не менее каждый год мы видим, как жители города целенаправленно идут и катаются вместе с детьми. Оно-то, с одной стороны – если правильно им пользоваться – приносит удовольствие, когда снег, свежий воздух. Ты можешь со своими детками просто, как в своем советском детстве, накататься, получить удовольствие. Но так как это опасно, я не знаю, где найти золотую середину. Вот как правильно научиться кататься на ватрушках и тюбингах?