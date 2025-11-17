На обновление дорог Минской области в 2025-м направили 85 млн рублей

Ямочный ремонт и полная замена асфальтобетонного полотна в зависимости от износа. На обновление дорог Минской области в 2025 году направили 85 миллионов рублей, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Слуцке особое внимание – улицам во дворах. На эти цели пошло почти 6 миллионов рублей. Был выполнен капитальный ремонт тротуара по улице 1 Августа и 14 Партизан. Всего в городе уложено около 77 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. За счет средств областного бюджета благоустроили пять придомовых территорий.