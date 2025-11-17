На обновление дорог Минской области в 2025-м направили 85 млн рублей

Ямочный ремонт и полная замена асфальтобетонного полотна в зависимости от износа. На обновление дорог Минской области в 2025 году направили 85 миллионов рублей, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Ямочный ремонт и полная замена асфальтобетонного полотна в зависимости от износа. На обновление дорог Минской области в 2025 году направили 85 миллионов рублей, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Так, в Слуцке особое внимание – улицам во дворах. На эти цели пошло почти 6 миллионов рублей. Был выполнен капитальный ремонт тротуара по улице 1 Августа и 14 Партизан. Всего в городе уложено около 77 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. За счет средств областного бюджета благоустроили пять придомовых территорий.
Олег Бирюк, заместитель директора по строительству службы заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района:
По улице 14 Партизан, это одна из главных каркасных улиц, уложили щебне-мастичный асфальтобетон, который является более долговечным, устойчивым к образованию трещин, колеи, а также имеет лучшее сцепление с шинами, что обеспечивает безопасность движения.
Было закуплено 16 новых игровых комплексов, включая качели, карусели и песочницы.