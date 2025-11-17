В Беларуси стартовала неделя предпринимательства – что в программе

Диалог государства и бизнеса выстраивают в Беларуси. 17 ноября стартовала неделя предпринимательства, она продлится до 21 ноября. Бизнес-марафон в третий раз охватит все регионы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе – более 130 мероприятий. Это дебаты, мастер-классы, семинары и стартап-школы. Представители бизнеса и власти обсудят проблемные вопросы сферы. Каждый день будет посвящен конкретному направлению – развитию молодежного и женского предпринимательства, поддержке малого и среднего бизнеса. Кроме того, наградят победителей национального конкурса «Предприниматель года».

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Я отмечу, что ежегодно интерес к этому очень растет. Только при рассмотрении заявок – в этом году было более 500. Рост по сравнению с прошлым годом есть. Но самое главное в том, что мы видим представительность бизнеса во всех категориях и номинациях. И отмечается то, что действительно заинтересованность показать себя лучшим, предъявить, показать историю успеха в том числе и для нас, для государства очень важно.

Предпринимательский сектор Беларуси насчитывает 130 тысяч юридических лиц и около 240 тысяч ИП. Субъекты малого и среднего бизнеса обеспечивают более четверти ВВП страны, а также предоставляют рабочие места почти полутора миллиону человек.