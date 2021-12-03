Прямой эфир

Фаград Амарян о беженцах в ТЛЦ: «Здесь порядка от 200 до 300 езидов, остальные – это курды»

03 декабря 2021 08:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О новостях с белорусско-польской границы. Еще одна ночь в лагере беженцев в логистическом центре прошла спокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока политики ЕС всячески отгораживаются от этих людей, белорусы продолжают помогать тем, кто попал в сложную ситуацию.

Это утро на границе встретила съемочная группа СТВ. На связи со студией наш корреспондент Сергей Шуманский.

Фаград Амарян о беженцах в ТЛЦ: «Здесь порядка от 200 до 300 езидов, остальные – это курды»-1

Сергей Шуманский, корреспондент СТВ:
Это уже 26-е утро для беженцев на белорусско-польской границе. Оно традиционно началось с завтрака от волонтеров и белорусских военных. Пожалуй, самым главным событием сегодняшнего утра, да и вообще, наверное, сегодняшнего дня, стало прибытие сюда, в логистический центр, целой фуры теплой одежды, обуви, одеял, матрасов из России. Это гуманитарная помощь от Международной организации курдской и езидской общин. У нас есть возможность пообщаться с ее представителем Фаградом Амаряном.

Фаград Амарян о беженцах в ТЛЦ: «Здесь порядка от 200 до 300 езидов, остальные – это курды»-4

Фаград Амарян, представитель Международной организации курдской и езидской общин:
Да. Примерные цифры – в данный момент здесь порядка от 200 до 300 езидов, остальные – это курды.

«Этого должно хватить на всех и про запас». В логистический центр привезли крупную партию гумпомощи из России. Подробнее здесь.

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Фаград Амарян # Сергей Шуманский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Поосторожней, там опасно». Почему мальчишки получают травмы чаще девчонок?
03 декабря 2021 08:24

«Поосторожней, там опасно». Почему мальчишки получают травмы чаще девчонок?

«Мы видим одинаковыми глазами этот мир». Почему Лукашенко назвал Путина родным братом?
03 декабря 2021 08:01

«Мы видим одинаковыми глазами этот мир». Почему Лукашенко назвал Путина родным братом?

«Они знают подход к каждому». В Гомеле открылся первый в стране интегративный центр для детей с особенностями развития
03 декабря 2021 07:08

«Они знают подход к каждому». В Гомеле открылся первый в стране интегративный центр для детей с особенностями развития