Фаград Амарян о беженцах в ТЛЦ: «Здесь порядка от 200 до 300 езидов, остальные – это курды»

Новости Беларуси. О новостях с белорусско-польской границы. Еще одна ночь в лагере беженцев в логистическом центре прошла спокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока политики ЕС всячески отгораживаются от этих людей, белорусы продолжают помогать тем, кто попал в сложную ситуацию. Это утро на границе встретила съемочная группа СТВ. На связи со студией наш корреспондент Сергей Шуманский.

Сергей Шуманский, корреспондент СТВ:

Это уже 26-е утро для беженцев на белорусско-польской границе. Оно традиционно началось с завтрака от волонтеров и белорусских военных. Пожалуй, самым главным событием сегодняшнего утра, да и вообще, наверное, сегодняшнего дня, стало прибытие сюда, в логистический центр, целой фуры теплой одежды, обуви, одеял, матрасов из России. Это гуманитарная помощь от Международной организации курдской и езидской общин. У нас есть возможность пообщаться с ее представителем Фаградом Амаряном.