Лукашенко – губернатору Ростовской области: мы готовы предложить условия лучше, чем иностранцы

Отметим, отечественная техника пользуется большим спросом на внешнем рынке, в том числе в России – к концу 2025-го будет действовать уже 11 подобных сервисных центров. Для Ростова наличие технической поддержки важно – как поделился губернатор Юрий Слюсарь, регион планирует закупить около тысячи единиц пассажирской техники до 2030 года. В числе перспективных направлений, на которых остановился Александр Лукашенко, также промышленная кооперация, энергетика и самолетостроение.

За пять лет товарооборот вырос вдвое – по итогам прошлого года он превысил 780 миллионов долларов. Кроме того, принято решение о строительстве в Ростовской области мультибрендового сервисного центра. По предварительной информации, он должен начать работу до конца текущего года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ростов – один из центров будущего России, развития России, особенно с учетом восточных регионов Украины, ныне российских. Никуда не денется Россия от того, чтобы развивать этот регион. С учетом того, что надо очень много, придется много после войны вкладываться в эти восточные регионы, Крым. Мы приняли однозначное решение, что мы там должны присутствовать. Всей своей продукцией, в которой вы и соседи нуждаться будут и нуждаются.

Мы готовы туда идти и предложить условия лучше, чем иностранцы. Вы это тоже знаете. Но это зависит от вас. У нас принято решение, мы в этом направлении будем действовать. Я уже не говорю про агропромышленный комплекс, тут взаимный интерес. Не накормив, не одев людей – даже в теплой Ростовской области иногда зимой бывает и холодно – разговаривать о какой-то политике нечего. Мы готовы подключиться к этому, если у вас будет такое желание, потому что все, что мы можем, может и Россия. Но Россия огромная, а Ростов рядом. Мы готовы с вами сотрудничать по всем направлениям. Знайте, что это будет реализовано, как в Беларуси, будет за это жесткий спрос (подробнее).