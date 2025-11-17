Мать призналась в убийстве своего 6-летнего сына – СК РФ

В Балашихе задержана женщина, которая призналась в убийстве своего шестилетнего сына. Об этом пишет РИА Новости.

По версии следствия, убийство она совершила в квартире, после чего выбросила части тела в Гольяновский пруд.

Подозреваемой оказалась 31‑летняя Елена Цуцкова, которая ранее лечилась от шизофрении и употребляла наркотики. У нее есть старшая дочь, которая живет со своим отцом.

Рабочие нашли в пруду рюкзак с фрагментами тела, а бабушка мальчика сообщила полиции, что ребенка мог забрать сожитель матери, но эта версия пока не подтвердилась.

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