Белорусская делегация примет участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС в Москве

От цифровой экономики до образования и туризма. Широкий спектр вопросов будут обсуждать в Москве в рамках ШОС. 18 ноября в российской столице пройдет 24-е заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестке – выполнение стратегии развития организации до 2035 года. Также выработка единой позиции по защите открытой и равноправной многосторонней торговли. Будут участвовать не только премьер-министры стран «шанхайской семьи», но и партнеры по диалогу, наблюдатели объединения, представители СНГ, ЕАЭС и других международных структур. Белорусская делегация во главе с Александром Турчиным уже прибыла в Москву.

Беларусь много лет шла к вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества. Наша страна участвовала в ШОС с 2010 года в статусе партнера по диалогу и с 2015 – в статусе наблюдателя. В июле 2024 года Беларусь стала полноправным членом Организации.