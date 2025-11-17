Прямой эфир

Белорусская делегация примет участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС в Москве

17 ноября 2025 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

От цифровой экономики до образования и туризма. Широкий спектр вопросов будут обсуждать в Москве в рамках ШОС. 18 ноября в российской столице пройдет 24-е заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация примет участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС в Москве-2

В повестке – выполнение стратегии развития организации до 2035 года. Также выработка единой позиции по защите открытой и равноправной многосторонней торговли. Будут участвовать не только премьер-министры стран «шанхайской семьи», но и партнеры по диалогу, наблюдатели объединения, представители СНГ, ЕАЭС и других международных структур. Белорусская делегация во главе с Александром Турчиным уже прибыла в Москву.

Беларусь много лет шла к вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества. Наша страна участвовала в ШОС с 2010 года в статусе партнера по диалогу и с 2015 – в статусе наблюдателя. В июле 2024 года Беларусь стала полноправным членом Организации.

# Александр Турчин # Шанхайская организация сотрудничества

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь готова работать в кооперации с предприятиями Ростовской области – Шулейко
17 ноября 2025 13:35

Беларусь готова работать в кооперации с предприятиями Ростовской области – Шулейко

Более 1700 молодых людей стали лауреатами спецфондов Президента за 30 лет суверенной Беларуси
17 ноября 2025 11:44

Более 1700 молодых людей стали лауреатами спецфондов Президента за 30 лет суверенной Беларуси

«В моде – про естественность, про натуральность». Пообщались с белорусскими дизайнерами
17 ноября 2025 11:33

«В моде – про естественность, про натуральность». Пообщались с белорусскими дизайнерами