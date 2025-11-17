Слюсарь: обновление станочного парка позволит загрузить работой и российские, и белорусские предприятия

Отметим, в должности губернатора Юрий Слюсарь в Беларуси впервые. Однако с Александром Лукашенко встречался на Иркутском авиационном заводе. Президент вспомнил разговор, который состоялся тогда и сегодня не утратил актуальности. Речь шла о станкостроении. Без станков, согласился глава государства, не будет ни машиностроения, ни самолетостроения.

Никто не сможет разорвать единство Беларуси и России. Об этом заявил Президент. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Ростовской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Слюсарь, губернатор Ростовской области России:

Уже участвует Барановичский авиационный завод, он принимает участие, там построен был в свое время отдельно даже цех, завезено оборудование. Он делает силовой пол на Бе-200. Бе-200 – это перспективная история. Сейчас мы ставим наши отечественные двигатели, проводим испытания, и я надеюсь, что с 2028-го, с 2029 года будем по несколько штук делать, в том числе с предприятиями белорусской авиационной промышленности.

Нет машиностроения без своего станкостроения. И масштабная программа обновления станочного парка по всем предприятиям, не только авиационным, она, конечно, позволяет загрузить работой не только российские станкостроительные предприятия, но и белорусские. Здесь остались предприятия, остались люди, остались компетенции. Уверен, что, конечно, большой заказ на российские и белорусские станки.

Нам нельзя менять одну зависимость на другую. Нельзя отказаться от западных товаров, технологий и пересесть полностью на китайские товары и технологии. Это вряд ли будет отвечать задачам технологического суверенитета как России, так и Беларуси. А станкостроение – здесь один из основных важных моментов.