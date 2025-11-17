Более 30 тыс. квадратов жилья ввели в эксплуатацию в Молодечненском районе за 9 месяцев

В Молодечненском районе активно развивают отрасли с экспортным потенциалом. Здесь заинтересованы в привлечении новых инвестиций, модернизации существующих предприятий и создании производств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Молодечненском районе активно развивают отрасли с экспортным потенциалом. Здесь заинтересованы в привлечении новых инвестиций, модернизации существующих предприятий и создании производств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Средства направлены на строительно-монтажные работы. Также были приобретены машины, оборудование, транспортные средства. Промышленный комплекс района представлен 55 организациями, которые ориентированы на увеличение объемов производства продукции, модернизацию, а также реализацию инновационных проектов.
В районе продолжается возведение жилья. За 9 месяцев введено в эксплуатацию более 30 тысяч квадратных метров.
Андрей Гладкий, начальник отдела архитектуры и строительства Молодечненского райисполкома:
В настоящее время ведутся работы по возведению многоквартирного жилого дома в шестом микрорайоне: 9-этажный дом, 2 170 квадратных метров, 36 квартир для всех категорий граждан. Возводится жилой дом в микрорайоне Восточный: 7 этажей на 28 квартир, также для всех категорий граждан. Ввод дома планируется в 2026 году.
Сейчас проектируются два арендных дома. Здесь метры предоставят нуждающимся, а также военнослужащим, медикам, педагогам и работникам культуры.