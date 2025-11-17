Более 30 тыс. квадратов жилья ввели в эксплуатацию в Молодечненском районе за 9 месяцев

В Молодечненском районе активно развивают отрасли с экспортным потенциалом. Здесь заинтересованы в привлечении новых инвестиций, модернизации существующих предприятий и создании производств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Средства направлены на строительно-монтажные работы. Также были приобретены машины, оборудование, транспортные средства. Промышленный комплекс района представлен 55 организациями, которые ориентированы на увеличение объемов производства продукции, модернизацию, а также реализацию инновационных проектов.

В районе продолжается возведение жилья. За 9 месяцев введено в эксплуатацию более 30 тысяч квадратных метров.