Великобритания планирует ужесточить миграционное законодательство. Узнали, что изменится

В Великобритании планируют ужесточить миграционную политику. В МВД королевства подготовили проект нового закона. Теперь нелегалам придется ждать 20 лет, прежде чем подать заявление на постоянное проживание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой же срок планируют установить для иностранцев, которые просрочили визу и обратились за убежищем. Для тех, кто приезжает на законных основаниях, ожидание сократится вдвое. Таким образом правительство надеется снизить количество беженцев. Однако инициатива властей не нашла поддержки у большинства британцев.