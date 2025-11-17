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Великобритания планирует ужесточить миграционное законодательство. Узнали, что изменится

17 ноября 2025 13:56
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В Великобритании планируют ужесточить миграционную политику. В МВД королевства подготовили проект нового закона. Теперь нелегалам придется ждать 20 лет, прежде чем подать заявление на постоянное проживание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой же срок планируют установить для иностранцев, которые просрочили визу и обратились за убежищем. Для тех, кто приезжает на законных основаниях, ожидание сократится вдвое. Таким образом правительство надеется снизить количество беженцев. Однако инициатива властей не нашла поддержки у большинства британцев. 

Великобритания планирует ужесточить миграционное законодательство. Узнали, что изменится-2

Это неправильно. Я считаю, что иммиграция необходима. Я думаю, что многие западные государства пришли в эти страны и причинили им столько разрушений, хаоса и ущерба, что это привело к тому, что люди вынуждены уезжать оттуда и приезжать сюда.

Кроме того, намерены вдвое сократить срок действия статуса беженца. Сейчас он составляет 5 лет. 

# Великобритания # Нелегальная миграция # Беженцы

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