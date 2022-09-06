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27 локаций под открытым небом. Куда сходить в Минске на День города – вот самые зрелищные мероприятия

06 сентября 2022 18:33
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Новости Беларуси. Минск многогранный. Под таким девизом пройдет День города в 2022 году. Отпраздновать 955-летие столицы можно будет почти на 30-ти открытых площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль исторических реконструкций запланирован на проспекте Победителей, а белорусскую кухню предлагают попробовать в Верхнем городе. В программе – концерты, квесты, выставки и интерактивы. Организаторы учли в том числе пожелания молодежи – в парке Победы состоится 8-часовой музыкально-спортивный фестиваль с фаер-шоу и кибертурниром.

27 локаций под открытым небом. Куда сходить в Минске на День города – вот самые зрелищные мероприятия-1

Зрелищно будет и у Дворца спорта. Здесь развернутся соревнования «Сильнейший пожарный-спасатель». Участие примут более 90 работников, а также коллеги из ближнего зарубежья – Санкт-Петербурга и Иркутской области.

27 локаций под открытым небом. Куда сходить в Минске на День города – вот самые зрелищные мероприятия-4

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС Беларуси:
Мы ожидаем, что это будет действительно зрелищно и активно. Для гостей мы организовали различного рода интерактивные площадки. Мы будем использовать и оркестр, а также интерактивные точки для деток, для взрослых. Будем дарить подарки. Самые активные зрители смогут попробовать даже некоторые элементы этих соревнований на себе.

27 локаций под открытым небом. Куда сходить в Минске на День города – вот самые зрелищные мероприятия-7

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы назвали День города Минск многоликий, Минск многогранный, чтобы показать каждую грань, нужно отдельное мероприятие, отдельная локация. Поэтому у нас и получилось, что помимо очень большого количества мероприятий, которые проходят в залах, мы задействуем масштабно и территории города. Поэтому 27 локаций, которые расположены под открытым небом ко Дню города, как раз и будут говорить о том, какой наш Минск разнообразный и красивый.

Празднование Дня города завершится в 23:00. За красочным салютом можно будет наблюдать с набережной реки Свислочь у Дворца спорта.

27 локаций под открытым небом. Куда сходить в Минске на День города – вот самые зрелищные мероприятия-10

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# День города в Минске # общество # Ольга Мельченко # Артем Цуран # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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