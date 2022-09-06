27 локаций под открытым небом. Куда сходить в Минске на День города – вот самые зрелищные мероприятия

Новости Беларуси. Минск многогранный. Под таким девизом пройдет День города в 2022 году. Отпраздновать 955-летие столицы можно будет почти на 30-ти открытых площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фестиваль исторических реконструкций запланирован на проспекте Победителей, а белорусскую кухню предлагают попробовать в Верхнем городе. В программе – концерты, квесты, выставки и интерактивы. Организаторы учли в том числе пожелания молодежи – в парке Победы состоится 8-часовой музыкально-спортивный фестиваль с фаер-шоу и кибертурниром.

Зрелищно будет и у Дворца спорта. Здесь развернутся соревнования «Сильнейший пожарный-спасатель». Участие примут более 90 работников, а также коллеги из ближнего зарубежья – Санкт-Петербурга и Иркутской области.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС Беларуси:

Мы ожидаем, что это будет действительно зрелищно и активно. Для гостей мы организовали различного рода интерактивные площадки. Мы будем использовать и оркестр, а также интерактивные точки для деток, для взрослых. Будем дарить подарки. Самые активные зрители смогут попробовать даже некоторые элементы этих соревнований на себе.